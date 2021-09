Ainett Stephens è una modella, conduttrice e showgirl venezuelana naturalizzata italiana. Conosciuta soprattutto per il ruolo di Gatta Nera del quiz show Mercante in fiera, è rimasta lontana dal mondo dello spettacolo per un po’, prima di approdare al GF Vip 6.

Cosa sappiamo sul suo conto?

Ainett Stephens, chi è: la biografia

Classe 1982, Ainett Stephens nasce il 28 gennaio in Venezuela. Suo padre, professore di inglese e chimica, desiderava che diventasse medico, ma la sua bellezza la spinge a muovere i primi passi nel mondo della moda. Nel 2000 si classifica tra le dieci semifinaliste nel concorso di bellezza Miss Venezuela e inizia a lavorare come modella di intimo in tutto il Sudamerica.

Il suo nome inizia pian piano a circolare nell’ambiente delle passerelle ed è proprio in questo momento che decide di fare il grande salot.

Nel 2004 si trasferisce a vivere in Italia, dove si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel frattempo, continua a lavorare nell’ambito della moda, sfilando in passerella per diversi stilisti più o meno noti. Nel 2005 posa per Fox Uomo, realizzando un calendario sexy che registra ottime vendite.

Ainett Stephens, chi è: la carriera in televisione

La popolarità arriva grazie al quiz show televisivo Mercante in Fiera. Condotto da Pino Insegno e in onda su Italia1, vede Ainett Stephens vestire i panni della Gatta Nera. Grazie a questa esperienza, posa per un altro calendario sexy, questa volta con la rivista sportiva Controcampo. Inoltre, ‘presta’ il suo bellissimo e statuario corpo per altri tre calendari di beneficenza.

Dopo questa avventura in tv ne arrivano tante altre, come: Real TV, Azzardo, Il Circo Massimo Show, Ciao Darwin, Quelli che il calcio e il Grande Fratello 10. L’esperienza più importante, comunque, resta quella di Gatta Nera del Mercante in Fiera. Nel mese di settembre 2021, entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6.

Ainett Stephens, chi è: la vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Ainett Stephens è sempre stata molto attenta a mantenere il massimo riserbo. Nonostante tutto, sappiamo che è stata fidanzata per ben 9 anni con Nicola Radici, imprenditore e dirigente calcistico di origini bergamasche. Il 3 settembre del 2015 gli ha giurato amore eterno, con un matrimonio molto, molto intimo. Un mese dopo le nozze, la coppia ha accolto in famiglia il primogenito Christopher. Radici ha anche un altro figlio, Jacopo, nato da una precedente relazione.

Come già sottolineato, l’ex Gatta Nera è molto riservata e anche il suo profilo Instagram, seguito da meno di 300 mila follower, è scarso di immagini che riguardano la sfera privata. La modella condivide per lo più attimi del suo lavoro, che comprendono sponsorizzazioni e pose che la ritraggono con abiti bellissimi. Le foto con il marito Nicola Radici sono assenti, mentre quelle che le vedono abbracciata al piccolo Christopher sono al massimo due.