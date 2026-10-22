Scopri come differenziare castagne vere e matte con semplici consigli sul riccio e sulle foglie.

Con l’arrivo dell’autunno, marciapiedi e sentieri si riempiono di piccoli frutti marroni che ricordano le tradizionali castagne. Tuttavia, non tutti i gusci lucenti sono commestibili: le castagne vere provengono dal castagno, mentre le castagne matte sono i semi dell’ippocastano e possono risultare tossiche. Riconoscere le differenze è fondamentale per evitare brutte sorprese, soprattutto quando si raccoglie direttamente dal suolo. In questo articolo vengono illustrate le caratteristiche botaniche più evidenti – dal riccio alle foglie – per aiutare chiunque a distinguere in modo sicuro i due tipi di frutto.

Riccio del castagno e foglie caratteristiche

Il riccio che avvolge la castagna vera è costituito da centinaia di spine sottili, lunghe e ravvicinate, quasi a formare una palla di aghi. Quando il frutto matura, il riccio si apre lasciando cadere una o più castagne, tipicamente due o tre, dalla buccia liscia, marrone lucida, con una punta marcata e una base più chiara. Questo involucro spinoso è difficile da manipolare a mani nude, ma è l’indicatore più affidabile per identificare il castagno. Castagne vere sono apprezzate in cucina: si possono bollire, arrostire o trasformare in dolci tradizionali.

Foglie del castagno: forma e disposizione

Le foglie del castagno (Castanea sativa) sono singole, lanceolate e presentano un margine seghettato. Crescono alternativamente lungo i rami e mostrano un verde intenso in estate, per poi ingiallire in autunno. Questa disposizione lineare è facilmente riconoscibile anche a distanza e aiuta a confermare la presenza del castagno quando i frutti sono stati raccolti separatamente dal riccio.

Capsula dell’ippocastano e semi non commestibili

L’ippocastano produce una capsula verde, nota anche come capsula ricoperta da spine più corte, spesse e ben distanziate. Al termine della maturazione, la capsula si apre rilasciando un unico seme di grandi dimensioni, di colore marrone scuro, spesso chiamato castagna matta. Il guscio presenta una superficie lucida con una macchia chiara, di solito biancastra, nel punto dove il seme era ancorato. A differenza del riccio del castagno, le spine della capsula sono poche e la superficie verde rimane visibile tra di esse.

Foglie palmate dell’ippocastano

Le foglie caratteristiche dell’ippocastano (Aesculus hippocastanum) sono composte: da un unico picciolo si diramano cinque o sette foglioline, disposte a ventaglio come dita di una mano aperta. Ogni fogliolina è di notevoli dimensioni e ha anch’essa un margine seghettato. Questa morfologia palmata è immediatamente distinguibile dalle foglie singole del castagno e costituisce un ulteriore elemento di riconoscimento, soprattutto quando i frutti sono rimasti sul terreno senza il loro involucro.

Tossicità delle castagne matte e precauzioni da osservare

I semi dell’ippocastano contengono saponine – in particolare l’escina – che li rendono potenzialmente tossici per l’uomo e per gli animali. L’ingestione può provocare nausea, vomito, crampi addominali e diarrea; la gravità dipende dalla quantità ingerita. Anche una cottura prolungata non neutralizza le toxicità. Per questo è cruciale non confondere le castagne matte con le castagne vere. Quando si è in dubbio, è consigliabile non consumare il frutto e, in caso di ingestione accidentale, contattare immediatamente un centro antiveleni o un veterinario.

Prima di raccogliere, è bene verificare la provenienza dell’albero e, se necessario, chiedere informazioni alle autorità locali riguardo a eventuali divieti di raccolta. Così facendo, le passeggiate autunnali rimarranno piacevoli e prive di rischi.