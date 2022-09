Le abitudini più strane delle star di Hollywood

Le star di Hollywood hanno vizi e abitudini decisamente strani, degne del loro essere dive o divi. Scopriamo insieme le più strane e particolari.

Strane abitudini delle star: da Megan Fox a Paris Hilton

Essere famosi è il sogno di tantissime persone, ma coloro che ci sono riusciti hanno spesso manifestato abitudini davvero molto strane e particolari, degne di vere e proprie star, a volte un po’ troppo capricciose.

Megan Fox, per rimanere calma durante un volo in aereo, deve ascoltare la voce di Britney Spears, perché è convinta che in questo modo non morirà. Mariah Carey ha la strana abitudine di mangiare solo cibi viola per ben tre giorni alla settimana, mentre Simon Cowell ha spiegato che il suo hobby è arrampicarsi sugli alberi e che deve farlo ogni giorno, come una specie di rituale. Demi Moore ha un segreto di bellezza che molte persone normali eviterebbero, ovvero usa l’antica e abbandonata tecnica delle sanguisughe per disintossicarsi.

Molto particolare anche il segreto di bellezza di Tom Cruise, che riguarda le feci di uccelli. Un trattamento di bellezza giapponese chiamato “Uguisu no fun”, reso popolare a Hollywood da Victoria Beckham. Katy Perry è fissata con l’igiene orale e si lava i denti ben sei volte al giorno, portando sempre con sé degli spazzolini. Mark Zuckerberg indossa la stessa maglietta tutti i giorni per non perdere tempo prezioso a decidere cosa indossare, mentre Paris Hilton è ossessionata dall’esprimere un desiderio alle ore 11:11.

Strane abitudini delle star: da Kit Harington a Teri Hatcher

Kit Harington, famoso attore di Games of Thrones, va sempre in giro con la sua penna fortunata da quando era bambino e prima di entrare su un aere deve toccarne l’esterno per tre volte. Catherine Zeta-Jones si lava i denti con il dentifricio alla fragola per mantenerli bianchi, mentre James McAvoy pronuncia le parole “white rabbit” alla prima persona che vede il primo giorno di ogni mese. La cantante Britney Spears ha l’abitudine più comune di tutte, ovvero si mangia le unghie, mentre Stephen King deve sempre mangiare una fetta di cheescake prima di iniziare a scrivere ogni giorno. Pamela Anderson non guarda mai negli specchi, perché soffre di una fobia chiamata eisoptrofobia, la paura di guardare oggetti riflettenti. Jennifer Aniston, per scaramanzia, entra sempre in un aereo con il piede destro e dà dei colpetti all’esterno prima di salire, mentre David Beckham ha la mania per cui tutto deve essere in numero pari o in coppia, ma proprio qualsiasi cosa. L’attrice Teri Harcher, star di Desperate Housewives, ama farsi un bagno caldo con un bicchiere di vino che mette direttamente nella vasca per ammorbidire la pelle.

Strane abitudini delle star: da Eminem a Christian Bale

Eminem ha bisogno della massima oscurità quando va a dormire e quando viaggia si assicura che lo staff dell’hotel oscuri completamente le finestre. Kate Hudson, invece, si sveglia tra le 6:30 e le 7:30 del mattino ma rimane a sonnecchiare per altri 15 minuti. Elon Musk beve otto lattine di Diet Coke e due tazze di caffè al giorno, mentre Bill Gates ha bisogno di sette ore di sonno a notte, precise, senza sgarrare di un minuto. Arianna Huffington, co-fondatrice di The Huffington Post, non ammette dispositivi elettronici nella sua stanza, mentre Wayne Rooney tiene acceso aspirapolvere e asciugacapelli quando va a letto perché non riesce a dormire senza rumore. Cameron Diaz ha una strana tendenza ad aprire le porte usando solo i gomiti per evitare di toccare i pomelli, infestati dai germi, mentre Cindy Crawford cosparge il suo viso con un mix di latte intero e acqua minerale. Johnny Depp ha una collezione incredibile di Barbie e ha spiegato che ha iniziato ad usarle per testare i suoi personaggi giocando con la figlia. Halle Berry ha la cattiva abitudine di mordersi le labbra e non esce mai senza burro cacao, mentre Christian Bale è alla continua ricerca di superstizioni per sfidarle.