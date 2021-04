È una produzione competamente italiana, la nuova serie tv prodotta da Netflix intitolata Zero: ecco la trama e il cast. Otto episodi per raccontare le vicende di un eroe moderno dalla pelle nera, non più immigrato, ma simbolo di una seconda generazione nata in Italia e, come tale, completamente italiana.

Zero: la nuova serie di Netflix

Il 21 aprile è uscita la nuova serie di Netflix tutta italiana: Zero. Nata dall’idea di Antonio Dikele Distefano, 28enne di Busto Arstizio, tocca le importanti tematiche dell’immigrazione e dell’accettazione dei ragazzi neri in Italia.

Sullo sfondo c’è la periferia sud di Milano, in cui prendono vita le vicende di Omar, il protagonista, ragazzo della seconda generazione. La metropoli non è solo un contorno, ma è il luogo principale in cui si svolge la vita di quei ragazzi che non sono più immigrati, ma parlano perfettamente con accento meneghino.

Altro pezzo forte della serie? Le musiche. La colonna sonora, Zero, è infatti opera di Mahmood. Nelle puntate si sentono anche pezzi di Madame, Emis Killa, Alborosie e Marracash.

La trama

Il protagonista della nuova serie targata Netflix è Omar, che vive nella periferia milanese e per sopravvivere sfreccia tra le vie cittadine svolgendo la professione di rider. Abita con il papà e la sorellina, ama i manga ed è molto riservato. Un’esistenza, la sua, ai margini, in quanto il ragazzo si sente invisibile e incompreso, fino a quando invisibile non lo diventa veramente.

Dal ragazzo che con la bicicicletta consegna pizze, Omar diventa un eroe moderno, che desidera mettere a disposizione del quartiere in cui vive il suo potere, difendendolo dai pericoli. E in questa situazione cono sce Sharif, Inno, Momo, Sara e Anna.

Il cast

Il ruolo di Omar è interpretato dall’esordiente Giuseppe Dave Seke. Alla sua prima esperienza di attore, è stato scelto dopo aver risposto a un video di selezione su consiglio di un amico.

Beatrice Grannò, attrice televisiva e cinematografica 27enne, interpreta Anna, figlia della borghesia, che solo quando incontra Omar riesce ad essere pienamente se stessa.

Haroun Fall ha il ruolo di Sharif. Ragazzo di origini nigeriane, si impegna fortemente per difendere il quartiere dalle minacce di chi vuole far scappare gli abitanti.

Poi c’è Momo, il cui ruolo è andato a Richard Dylan Magon, figlio d’immigrati in Sicilia, conosciuto nell’ambito musicale grazie anche alla partecipazione, nel 2014, a The Voice. Momo è un po’ il fulcro del gruppo, quel collante che riesce a mantenere l’unione grazie al sorriso e all’allegria.

Il modello Madior Fall interpreta Inno. Si tratta di un ragazzo con una grande passione per il calcio. Inizialmente non si fida di Zero, ma poi entra a far parte del gruppo.

Infine, c’è Sara, che ha il volto di Daniela Scattolin. Ha una macchina, un lavoro ed è la vera leader del gruppo. La Scattolin ha già una solida carriera alle spalle, tra cui un ruolo in Tolo Tolo di Checco Zalone.

Si tratta dunque di un cast variegato ed eterogeneo, formato da esordienti e attori protagonisti, che insieme hanno saputo dar vita a una serie che diverrà certamente un cult.

