Un debutto sobrio al Met Gala

Il Met Gala 2025 ha visto la partecipazione di numerose celebrità, ma Zendaya ha catturato l’attenzione con una scelta di abbigliamento sorprendentemente sobria. Indossando un completo bianco firmato Louis Vuitton, disegnato da Pharrell Williams, la star ha interpretato il tema dell’evento, “Superfine: Tailoring Black Style”, con un look che ha suscitato dibattiti. La giacca lunga, il gilet doppiopetto e i pantaloni a zampa hanno mostrato un rigore impeccabile, ma alcuni fan si sono chiesti se fosse troppo semplice per un evento così prestigioso.

Il trionfo dell’after-party

Nonostante le critiche iniziali, Zendaya ha dimostrato che il vero spettacolo si svolge dopo il red carpet. All’after-party, ha sfoggiato un abito vintage di Patrick Kelly, un designer afroamericano pionieristico, interamente ricamato con paillettes rosso rubino e motivi floreali neri. Questo look, con scollo asimmetrico e silhouette sirena, ha esaltato le sue curve in modo sensuale e audace. La giacca piumata color borgogna ha aggiunto un tocco teatrale, rendendo il suo outfit un perfetto equilibrio tra glamour old Hollywood e sensualità contemporanea.

Un omaggio alla moda e alla storia

Con questo abito, Zendaya non ha solo brillato, ma ha anche reso omaggio alla storia della moda. Patrick Kelly, il primo designer afroamericano ammesso nella Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter, ha influenzato generazioni di stilisti con il suo approccio giocoso e politico. La scelta di Zendaya di indossare un suo pezzo non è stata casuale; rappresenta un legame profondo con le radici della moda e un riconoscimento del talento afroamericano nel settore. Ogni dettaglio, dalle pumps in pelle effetto coccodrillo alle unghie smaltate nella stessa nuance vinaccia, ha dimostrato la cura e l’attenzione che la star dedica al suo look.

Il beauty look che completa l’outfit

Il trucco di Zendaya ha completato perfettamente il suo abito. Con occhi leggermente smokey e labbra glossate in beige caldo, il suo beauty look è evoluto da un aspetto più sobrio a uno decisamente più seduttivo. Questo cambiamento ha catturato l’essenza della serata, dove la moda e la bellezza si sono fuse in un’unica espressione di stile. La star ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile, capace di sorprendere e incantare il pubblico con ogni sua apparizione.