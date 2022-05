Winnie Harlow, il cui vero nome è Chantelle Brown-Young, è una modella canadese. La sua carriera ha preso piede soprattutto grazie alla serie televisiva statunitense America’s Next Top Model, diventando la prima supermodella con la vitiligine e anche una delle più pagate. Ma scopriamo chi è Winnie Harlow e come è arrivata al successo.

Chi è Winnie Harlow

Biografia

Nasce il 27 luglio 1994 a Toronto. I suoi genitori sono di origini giamaicane. A quattro anni le è stata diagnosticata la vitiligine, una malattia cronica che porta alla depigmentazione di porzioni di pelle.

Per questo è stata vittima di bullismo, cosa che l’ha costretta a cambiare scuola spesso, lasciando la scuola alle superiore e facendole contemplare il suicidio. Nel corso degli anni è riuscita a trasformare questo difetto della pelle nella sua forza, diventando anche attivista affinché nessuno debba soffrire prese in giro per qualcosa che non può controllare.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo soprattutto delle sue relazioni dopo il suo successo come modella.

La prima è stata con il pilota di Formula1 Lewis Hamilton, iniziata nel 2017. I due hanno cercato di mantenere la propria privacy, senza grandi risultati. L’ultima volta in cui sono stati visti insieme è stato nel 2018.

Successivamente ha iniziato una relazione con Wiz Khalifa, ma anche in questo caso la relazione sembra essere durata poco, dal 2018 al 2019. Alla fine del 2019 iniziano i rumor su una relazione presunta con Maluma. Al momento però la modella sta con il giocatore di basket dei Lakers Kyle Kuzma. I due si frequentano dal 2020.

Carriera

Winnie Harlow è stata scoperta da Tyra Banks su Instagram ed è stata scelta come una delle quattordici finaliste di America’s Next Top Model nel 2014. Eliminata, ha partecipato al concorso separato in cui partecipano concorrenti eliminati che sperano di tornare in gara. Avendo ricevuto il punteggio medio più alto del pubblico è stata riammessa, ma è stata poi eliminata, ottenendo il sesto posto.

Dopo il reality, Harlow è diventata la modella principale del brand Desigual, lavorando poi per altri brand, come Ashish, sfilando con la collezione primavera-estate 2015, o riviste di moda, come Dazed e I-D. Nel 2015 è diventata anche modella del brand italiano Diesel.

Nel 2015 è apparsa sulla copertina di Cosmopolitan, ma anche su Complex e ha lavorato alle edizioni spagnole e italiane della rivista Glamour. Apparsa poi anche su Vogue Italia, con servizio fotografico e intervista, ha iniziato a diventare sempre più richiesta. Nel 2016 è apparsa in una pubblicità di Sprite e nella campagna di Swarovski.

Drake ha citato il suo nome nel brano Signs, a dimostrazione della sua fama crescente. Il 10 giugno 2018 nel corso delle gare di Formula 1 in Canada sventola la bandiera a scacchi con in giro di anticipo, seguendo istruzioni errate. Nel 2018 sfila per il Victoria’s Secret Fashion Show.

Winnie Harlow appare anche in alcuni video musicali, come Guts Over Fear di Eminem con Sia, in Lemonade di Beyoncé, Promises di Calvin Harris con Sam Smith.