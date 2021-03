Con nomination ad alcuni dei premi cinematografici più importanti del settore, William Macy sfonda nel mondo dello spettacolo partendo dal teatro fino ad arrivare ad Hollywood.

Chi è William Macy

William Hall Macy Jr. (Miami, 13 marzo 1950) è un attore, regista e produttore cinematografico.

Nonostante la cittadinanza americana ha origini inglesi con influenze irlandesi, scozzesi, svizzere, olandesi e spagnole. All’età di vent anni si trasferisce a Chicago e qui si occupa della sua più grande passione: la recitazione.

Fonda infatti insieme a David Mamet la compagnia teatrale “St. Nicholas Theater Company” dove interpreta le opere scritte dall’amico. Successivamente si trasferisce a New York dove partecipa a numerosi spettacoli di Broadway facendosi notare anche per una parte sul grande schermo e inizia così il suo lavoro davanti alla cinepresa.

La carriera cinematografica e televisiva

Ottiene la sua prima parte nel film “Il ragazzo che amava Trolls” nel 1984.

Successivamente prende parte alle pellicole “La casa dei giochi”, “Le cose cambiano”, “Homicide” e tanti altri. Il ruolo che gli conferisce maggiore notorietà è senza dubbio “Fargo” del 1996 con il quale ottiene la nomina di miglior attore non protagonista agli Oscar.

Negli anni successivi prende parte a svariati progetti tra cui “Benny & Joon”, “Goodbye Mr. Holland”, “Mystery Men”e “Magnolia”. Si dimostra un attore versatile pronto ad interpretare i numerosi ruoli che gli vengono proposti. Spesso si ritrova anche al fianco di attori importanti come John Travolta con cui partecipa al film “Svalvolati on the road” o Morgan Freeman nella commedia “The Maiden Heist – Colpo grosso al museo”.

Il successo di Shameless e la vita privata

Oltre ad apparire al cinema, prende parte spesso ad alcune serie televisive che gli conferiscono maggiore popolarità nel pubblico. Compare infatti nelle serie “The Unit”, “Sports Night” fino a “E.R. – Medici in prima linea”. La serie tv con cui però ottiene sicuramente più successo è “Shameless” con la quale riceve numerose nomination consecutive per il Premio Emmy.

Nella vita è stato sposato per quindici anni con l’attrice Felicity Huffman, nota per aver interpretato il ruolo di Lynette Scavo in “Desperate Housewives”. Dall’amore dei due sono nate anche due bambine: Sophia Grace e Georgia Grace.