L’attore Will Smith potrebbe essere prossimo al divorzio con la moglie Jada Pinkett: il rapporto tra i due sarebbe naufragato dopo quanto accaduto agli Oscar.

Will Smith pronto al divorzio con Jada Pinkett? Il gossip

Quanto accaduto agli Oscar tra Will Smith e Chris Rock non è ancora stato dimenticato e pare abbia avuto conseguenze importanti non solo sulla carriera dell’attore ma anche sulla sua vita privata.

Nelle ultime ore, infatti, si stanno diffondendo alcuni rumors secondo i quali Will Smith e la moglie Jada Pinkett sarebbero pronti a procedere con il divorzio.

Dopo essere stato bandito dall’Academy Awards ed essere stato colpito dall’interruzione dei progetti cinematografici ai quali avrebbe dovuto partecipare nell’immediato futuro, l’artista starebbe affrontando un periodo di crisi con la compagna.

In considerazione di quanto riferito da Heat Magazine, pare che Will Smith e Jada Pinkett dopo quanto accaduto agli Oscar “si parlano a malapena”.

Problemi sul patrimonio: “Uno dei divorzi più brutti della storia”

Nel caso in cui la coppia dovesse davvero separarsi, il divorzio tra Will Smithe e Jata Pinkett rappresenterebbe uno dei più travagliati di Hollywood. All’attenzione mediatica per l’evento scaturito a seguito degli Oscar, infatti, si aggiungerebbe il problema della divisione del patrimonio dei coniugi Smith: “Se dovessero separarsi, Will ha un patrimonio da 350 milioni di dollari di cui a Jada, per le leggi della California, spetterebbe la metà.

Potrebbe essere uno dei divorzi più brutti della storia dello showbiz e prolungarsi più di quello tra Angelina e Brad Pitt”.

Lo scoop riportato da Heat Magazine, poi, ha riferito che l’attore non vorrebbe separarsi dalla moglie. Non resta che attendere e scoprire quale sarà il futuro della coppia…