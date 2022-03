Will Smith perderà il suo Oscar? L’Academy ha aperto una revisione formale sull’attore che ha schiaffeggiato il comico e presentatore Chris Rock durante la trasmissione in diretta degli Oscar 2022. Il gesto è scaturito in seguito ad alcune battute che Rock ha pronunciato sulla moglie di Will Smith, ironizzando sulla malattia di cui soffre.

Oscar 2022: Academy apre revisione formale contro Will Smith

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha avviato una revisione formale a seguito dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar e ha annunciato pubblicamente che “condanna le azioni del signor Smith allo show di ieri sera”.

Secondo quanto riferito da Variety, l’organizzazione ha rilasciato la dichiarazione nel pomeriggio di lunedì 28 marzo, dopo il primo blando commento rilasciato in seguito all’accaduto.

A questo proposito, infatti, è intervenuto un portavoce dell’organizzazione che ha dichiarato: “L’Academy condanna le azioni del signor Smith allo show di ieri sera. Abbiamo ufficialmente aperto una revisione formale dell’incidente ed esploreremo ulteriori azioni e conseguenze in accordo con il nostro statuto, gli standard di condotta e la legge della California”.

Variety, inoltre, ha sottolineato che Will Smith potrebbe dover affrontare qualche tipo di azione disciplinare o sanzionema è improbabile che perda il suo Oscar oppure che sia costretto a riconsegnare il suo premio.

L’Academy, tuttavia, ha ribadito che, nei suoi standard di condotta, è “categoricamente vietata a qualsiasi forma di abuso“.

Will Smith perderà il suo Oscar?

L’organizzazione ha organizzato colloqui d’emergenza su Zoom per esaminare la possibilità di privare Will Smith del suo premio come Miglior Attore per aver colpito Chris Rock. Il comico ha ironizzato sulla malattia di Jada Pinkett Smith, moglie dell’attore alla quale è stata diagnosticata una forma aggressiva di alopecia.

Gli organizzatori e i responsabili degli Oscar hanno ammesso di essere divisi circa la revoca del premio all’attore per il suo ruolo in ‘King Richard’. Ciononostante, hanno confermato che l’aggressione viola il nuovo codice di condotta redatto dall’Academy sulla scia del movimento #MeToo e i terribili crimini di Harvey Weinstein.

I membri, compreso lo stesso Smith, hanno accettato di comportarsi in modo da non violare mai “l’integrità dell’Academy con le loro azioni”, pena la sospensione o l’espulsione.

Una fonte ha detto a The Sun: ‘Una volta che la cerimonia era finita hanno chiamato i membri chiave per tenere una riunione di emergenza su quali azioni dovrebbero prendere. Ci sono state richieste di togliere a Will il suo premio di miglior attore. Non si può pensare che stiano condonando la violenza in alcun modo e ci sono alcune persone nell’Academy che credono che il premio dovrebbe essere revocato per mandare un segnale. Altri, tuttavia, credono che gli dovrebbe essere permesso di tenerlo”.