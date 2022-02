Se delle attività politiche di Vladimir Putin si sa praticamente tutto, o meglio, tutto di quello che il presidente russo stesso vuole rendere pubblico, sulla sua vita privata è stato invece mantenuto il più stretto riserbo per tanti anni. Ad oggi però, sappiamo dirvi qualcosa di più in merito.

Sapevate, per esempio, che Putin ha una ex moglie?

Chi è l’ex moglie di Vladimir Putin

Vladimir Putin è stato sposato per trent’anni con Ljudmila Putina, conosciuta da nubile come Škrebneva. Nata il 6 gennaio del 1958 a Kalingrad, prima di conoscere Putin ha lavorato come assistente di volo. La coppia si è poi sposata il 28 luglio del 1983 e dalla loro unione sono nate due figlie: Maria, nata nel 1985 e Yekaterina, nata un anno dopo.

Le due ragazze però non sono mai apparse in pubblico.

Ljudmila ha poi conseguito la laurea in Lingue negli anni ’90 e fino al 1994 è stata un’insegnante di tedesco all’Università Statale di Leningrado, per il dipartimento di Filologia. Tra il ’98 e il ’99 invece è stata rappresentante di Mosca per la società Telecominvest.

I primi anni di presidenza del marito

Nell’agosto del 1999 Vladimir Putin è stato eletto Primo Ministro della Russia e di conseguenza Ljudmila è diventata First Lady. Da quel momento il suo impegno è stato rivolto tutto alla lingua russa con lo scopo di preservarne le origini e la tradizione intervenendo anche contro la riforma ortografica.

Proprio per questo motivo nel 2003 Ljudmila è stata premiata per il suo contributo nella preservazione e nella diffusione della lungua russa.

La separazione da Vladimir Putin

Il divorzio, che secondo quanto affermato dai due sarebbe avvenuto in modo pacifico e consensuale, fu annunciato in occasione di un gran ballo al Cremlino. Ljudmila ha poi sposato in seconde nozze Artur Ocheretny, uomo d’affari di vent’anni più giovane, a cui la donna ha detto “Sì” nel 2016.