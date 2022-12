Secondo Pantone è il Viva Magenta il nuovo colore del 2023: dopo il Very Peri è lui il protagonista di makeup, tendenze e sfumature. Come abbinarlo?

«Una tonalità non convenzionale per un’epoca non convenzionale: una nuova visione», così Pantone ha annunciato il nuovo colore dell’anno 2023, il Viva Magenta.

Il 2022 saluta il Very Peri e lascia spazio nel 2023 al nuovo colore, che affonda le sue radici nella natura e che discende dalla famiglia dei rossi.

Come si può abbinare il Viva Magenta nel make-up? Scopriamolo insieme.

Viva Magenta Pantone 2023: make-up e ispirazioni

Il nuovo colore dell’anno secondo Pantone è simbolo di forza, di coraggio e di creatività; è una tonalità sfumata di rosso cremisi che presenta un equilibrio tra caldo e freddo e, come spiega la Executive Director del Pantone Color Institute Leatrice Eiseman, si tratta di un colore primordiale, in grado di riconnettere tutti con la materia originaria, con le radici più profonde dell’animo e con gli istinti che ogni essere umano possiede.

Viva Magenta Pantone 2023 è quel colore che unisce la tecnologia alla creatività umana e che offre la possibilità libera di essere chi si vuole come si vuole.

In tal senso, dunque, è curioso scoprire come potere abbinare il colore dell’anno anche nei proprio make-up: la libertà di esprimersi è anche questo.

Essendo una tonalità che mixa perfettamente il caldo e il freddo, il Viva Magenta non risulta mai aggressivo, ma anzi riesce a distinguersi con eleganza.

Nel caso in cui si voglia puntare a un look luminoso e assolutamente raffinato, si può optare per un abbinamento tra il Viva Magenta e tutte le tonalità del rosa pastello e del rosa cipria.

Il rossetto in questi casi è sempre una delle scelte più giuste; colorare le labbra di un bel Viva Magenta è sempre un’ottima soluzione se si vuole stupire senza essere troppo aggressive.

Non solo labbra; il Viva Magenta può essere utilizzato anche sulle palpebre, per un effetto intenso, profondo e incredibilmente sensuale. Magenta e occhi verdi? Non potete lasciarvi sfuggire questa combo!

Poteva il colore del 2023 essere escluso dalla manicure? Impossibile. Infatti, il Viva Magenta sarà il vero protagonista delle mani, con manicure eleganti, raffinate e perfettamente in tendenza.

A chi si addice il colore Viva Magenta?

Ogni incarnato, considerando sia il sottotono di pelle, sia il colore dei capelli, può essere valorizzato da diverse sfumature di rosso. Nel caso del colore Pantone 2023 Viva Magenta, esso può essere abbinato a tutti gli incarnati dorati, olivastri, ma non solo: il colore dell’anno si abbina bene anche a chi ha la pelle più chiara, se non pallida, ma la tonalità chiara della pelle si deve sposare al castano dei capelli.

Il Viva Magenta lascia spazio alla creatività e non impone regole di utilizzo: il colore dell’anno è versatile e abbinabile secondo i gusti e le preferenze. Sperimentare è la chiave, così come lo è divertirsi e giocare con le sfumature e gli abbinamenti.

Il make-up, del resto, è una forma d’arte e come tale va esercitata per il proprio bene:

Assertivo ma non aggressivo, è un rosso carminio che non domina in modo sfacciato ma adotta un approccio da “pugno in un guanto di velluto”. Trasudante dinamismo, PANTONE 18-1750 Viva Magenta è un rosso trasformativo in grado di guidare il design per creare un futuro più positivo.

Pantone ha deliberato: il Viva Magenta 2023 conquisterà il mondo intero.