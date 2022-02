Miriana Trevisan è una dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip entrata nella casa più spiata d’Italia proprio all’inizio del programma condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Si sa, una volta che i vip entrano nel reality gli autori (e anche i concorrenti) non si fanno scrupoli ad indagare sulla loro vita privata e sul loro passato e la stessa cosa è successa proprio con Miriana Trevisan.

Secondo le parole di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip entrato in coppia con Valeria Marini e già uscito dalla casa, quello che sarebbe stato un amore anche molto recente della Trevisan avrebbe ritrovato la serenità accanto ad un’altra donna più o meno conosciuta al pubblico di Mediaset. Stiamo parlando di Vito Fiusco. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Vito Fiusco

Sulla vita privata di Vito Fiusco non si sa molto e non si conosce neanche la sua data di nascita. Si sa però che ha frequentato l’istituto Ipssar Alberghiero Leporano e che attualmente vive a Roma. Nella città eterna Fiusco ha poi iniziato la sua attività imprenditoriale nel campo della ristorazione. È infatti il proprietario di due catene di ristoranti: “The Meat Market” e “The Fisherman Burger”.

Qualche curiosità sull’imprenditore? Uno dei suoi migliori amici sarebbe proprio Giacomo Urtis e pare inoltre che Fiusco sia un’amante dello sport e del collezionismo, ma quello davvero prezioso, tra le sue passioni infatti ci sarebbero lo sci e gli orologi.

La storia con Miriana Trevisan

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha detto di essere single da quasi 5 anni. A non essere d’accordo con quanto affermato dall’ex ragazza di “Non è la Rai” è proprio Vito Fiusco, che ha dichiarato di aver avuto una relazione con lei nel 2021 terminata poco prima che lei entrasse a far parte del reality di Canale 5.

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, sempre al Grande Fratello, Urtis ha lanciato un piccolo scoop che ha visto coinvolti proprio la Trevisan e Vito Fiusco. Sembrerebbe infatti che quest’ultimo durante la relazione con Miriana le facesse regali molto costosi, tra cui scarpe del valore di 20-30mila euro. Voci confermate subito dopo dallo stesso Fiusco, che ringraziando l’amico ha anche aggiunto che erano regali che lui le faceva con piacere o perché la Trevisan gli faceva capire di averne bisogno. Quest’ultima in particolare è un’insinuazione che comunque, almeno per ora, non ha ancora trovato riscontro nella stessa Trevisan.

La fidanzata di Vito Fiusco

L’attuale fidanzata di Vito Fiusco è la wedding planner Veronica Ursida, se ai più potrebbe non dire niente è invece un volto già noto ai telespettatori più affezionati di Uomini&Donne. Sarebbe infatti un’ex dama del love game condotto da Maria De Filippi.

Sul profilo Instagram di Vito Fiusco è possibile vedere alcuni scatti della coppia che però continua a preferire vivere nel più stretto riserbo la propria storia d’amore, nata nel 2021, pare qualche mese dopo la fine della relazione tra lo stesso Fiusco e Miriana Trevisan.