Il Covid e la sua nuova variante Omicron non ha risparmiato nessuno, neanche i vip che, come tutti, si stavano preparando a festeggiare il Natale. Ultimi in ordine di tempo i Ferragnez che hanno annunciato la positività al virus attraverso i propri profili Instagram.

Ma chi sono gli altri vip risultati positivi al Covid durante le festività?

Chi sono i vip risultati positivi al Covid durante le festività

Si stavano preparando a passare le feste insieme ad amici e parenti sulle Dolomiti, Chiara Ferragni, aveva organizzato tutto alla perfezione tra gite, ciaspolate e cenoni. Invece la coppia più famosa del web è dovuta rientrare a Milano prima di Natale a causa di un’influenza che aveva colpito i figli.

Dopo qualche giorno l’annuncio: apparsi nelle storie di Instagram con tanto di mascherina FFP2, Fedez e la moglie hanno spiegato di essere in isolamento a casa a causa della positività alla variante Omicron che, fortunatamente, pare non aver colpito i loro bambini. Ma i Ferragnez non sono stati gli unici vip ad aver passato le festività, o almeno parte di queste, in isolamento a causa del virus.



Nicola Savino e Jovanotti

Come dicevamo, anche altri vip hanno dovuto fare i conti con il Covid. Il conduttore radiofonico Nicola Savino, per esempio, lo ha annunciato con uno scatto e una didascalia in cui spiegava di essere stato in un malfamato locale chiamato “Omicron bar”, insieme all’amico Jovanotti. Lo stesso cantante poco prima lo aveva rivelato su TikTok.

Fortunatamente per entrambi si tratta di una forma molto lieve, anche se per Jovanotti i primi giorni di positività al virus sono stati caratterizzati da sintomi come febbre e forti dolori muscolari.

Christian Vieri

Nei giorni che hanno preceduto il Natale, chiunque abbia aperto Instagram si è reso conto di quante persone e personalità più o meno famose tra vip, web star ed influencer, hanno dovuto fare i conti con i Covid, cancellando all’ultimo momento tutti i loro programmi natalizi.

Abbiamo per esempio parlato di Christian Vieri, che il 25 dicembre è rimasto isolato in una parte della sua casa di Milano, tenendosi a distanza di sicurezza dalla moglie Costanza Caracciolo e dalle loro due figlie.

Anche oltreoceano alcuni vip sono risultati positivi al Covid

Il Covid non ha risparmiato, ovviamente, neanche i vip oltreoceano. Tra tutti anche alcuni membri dei BTS, la band fenomeno del k-pop sudcoreano più famosa al mondo e molto amata anche dalle fan italiane. Tre di loro infatti sono risultati positivi al virus, ad annunciarlo la Big Hit Music, l’etichetta della boy band.

Il primo ad aver contratto il Covid è stato Suga, considerato l’autore del gruppo e successivamente anche RM e Jin sono risultati positivi. La band si stava preparando ad un nuovo tour mondiale, ovviamente cancellato.

I vip italiani che sono stati positivi al Covid

I vip che abbiamo citato hanno già completato il ciclo vaccinale o comunque ne hanno fatte almeno due dosi. Probabilmente anche per questo il Covid non li ha colpiti con sintomi troppo forti, causando solo la scocciatura di dover stare lontano dai propri cari il tempo della quarantena o di dover rinunciare ai programmi tanto attesi per tutto l’anno.

Altri vip colpiti precedentemente dal virus se la sono vista decisamente peggio. Sono tantissimi infatti i famosi che a inizio pandemia hanno vissuto dall’interno quello che succedeva negli ospedali e in modo particolare nei reparti di rianimazione. Lo stesso Piero Chiambretti oltre ad essere stato ricoverato, a causa del Covid ha perso la propria madre. Gerry Scotti è finito in ospedale a causa del virus durante la seconda ondata. Ad Iva Zanicchi invece il Covid ha causato la polmonite bilaterale. Il virus non ha risparmiato neanche giovani atleti come i campioni di nuoto Federica Pellegrini e Filippo Magnini, quest’ultimo è stato contagiato dal Covid nel 2020, proprio sotto Natale, insieme alla moglie Giorgia Palmas.