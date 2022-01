Si potrebbero descrivere i 40 anni come i nuovi 20, ma con 20 anni di esperienza. Alcuni famosissimi sembrano aver preso questa filosofia davvero alla lettera dimostrando che no, la vita non finisce a 30 anni, ma è anzi solo l’inizio.

I vip che compiono 40 anni nel 2022

Se si potesse decidere di fermare il tempo ad una determinata età, sicuramente i 40 anni sarebbero la scelta perfetta. In questo decennio prima del quarto di secolo infatti si ha l’esperienza e la maturità tipica dell’età adulta e si conserva ancora tanta energia, che caratterizza invece i trent’anni, energia utile per realizzare i propri progetti e vivere la vita al massimo delle sue potenzialità.

Ma chi sono i vip italiani e stranieri pronti a spegnere 40 candeline nel 2022?

Due compleanni reali

Anche a Buckingham Palace si preparano ad un 2022 di festeggiamenti per la cifra tonda.

Fanno infatti parte della classe 1982 anche i reali Kate Middleton e William d’Inghilterra.

La Duchessa di Cambridge, del segno del Capricorno, ha festeggiato i suoi primi “anta” il 9 gennaio. Impossibile non aver notato i ritratti celebrativi della moglie del futuro re, con cui sono stati tappezzati i social network. Il 21 giugno a compiere 40 anni sarà anche il principe William, nato sotto il segno dei Gemelli.

I vip Oltreoceano che compiono 40 anni nel 2022

Il 6 gennaio 2022 è stato il turno di un altro Capricorno di origini inglesi. A festeggiare i suoi primi 40 anni infatti è stato Eddie Redmayne vincitore di diversi premi Oscar per la magistrale interpretazione di Stephen Hawking ne “La teoria del tutto” biopic sul celebre fisico. Seguirà poi Jessica Biel, attrice e moglie di Justin Timberlake, che compirà gli anni il 3 marzo 2022 ed è quindi del segno dei Pesci. Toro invece per Kirsten Dunst, la Mary Jane Watson di “Spider Man” (2002), che compirà 40 anni il 30 aprile.

Il 30 agosto sarà invece il turno di Andy Roddick ex numero uno del tennis e di che segno poteva essere se non della Vergine, noto per la sua meticolosità e costanza nel portare a termine i propri obiettivi. A raggiungere i 40 a fine anno saranno altre due bellissime attrici, rispettivamente dei segni dello Scorpione e del Capricorno: il 12 novembre spegnerà le candeline Anne Hathaway, mentre il 28 dicembre a farlo sarà Sienna Miller.

I vip italiani che compiono 40 anni nel 2022

Per quanto riguarda i vip italiani ad aprire la classe 1982 è il segno dell’Acquario con la cantante di origini romane Noemi, 40 anni il 28 gennaio. Dello stesso segno anche Filippo Magnini, ex campione di nuoto che li compirà invece il 2 febbraio. A seguirlo sarà anche la moglie: l’ex velina Giorgia Palmas che spegnerà 40 candeline il 5 marzo, sotto il segno dei Pesci. Sarà poi il momento di due Arieti. Stiamo parlando del rapper Ghemon, 40 anni il primo aprile e Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti ed ex concorrente del GFVip che il compirà il 6 dello stesso mese.

A luglio sarà invece il turno di due sportivi, rispettivamente del segno del Cancro e del Leone. Il 12 Antonio Cassano, mentre il 27 il pugile Clemente Russo. Arisa è un altro Leone classe 1982, compirà infatti 40 anni il 20 agosto. Il 9 settembre a compiere gli anni sarà un altro cantautore che con Arisa oltre l’anno di nascita condivide anche una vittoria sanremese: Francesco Gabbani, del segno della Vergine. A chiudere l’anno saranno invece tre Sagittari: il primo dicembre festeggerà il compleanno il cantautore indie Dimartino (celebre per la sua “Musica leggerissima” portata a Sanremo 2021 insieme al collega Colapesce). Il 19 li festeggerà lo scrittore Paolo Giordano e il 21, infine, a compiere 40 anni sarà il rapper Clementino.