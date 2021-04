Da un paio di settimane pare circolino delle voci riguardo una possibile serie tv in produzione sul popolarissimo Vincenzo Malinconico. Ma chi è il riuscito personaggio creato dalla penna di De Silva? Se queste voci si rivelano realtà, si scopriranno presto le vicende che lo vedono protagonista.

In quanto a Diego De Silva, lo scrittore è divenuto celebre grazie al suo buffo ed inadeguato Vincenzo. Ad interpretarlo, con ogni probabilità, ci sarà Massimiliano Gallo.

Chi è Vincenzo Malinconico

Ma Vincenzo Malinconico, chi è? Avvocato precario di Napoli, Malinconico si vede quotidianamente costretto ad interfacciarsi con le varie instabilità della sua vita: amore, famiglia, lavoro e situazione economica. Tuttavia, il protagonista dei racconti di Diego De Silva affronta l’instabilità prendendola sempre sul ridere.

Elemento che ha reso le storie di Malinconico così acclamate presso i lettori.

L’avvocato di Napoli si mostra spesso inadeguato ad affrontare ciò che accade anella sua vita. Questo aspetto, con ogni probabilità, lo rende molto vicino a qualsiasi altro uomo-lettore.

Chi, del resto, non si è sentito inadeguato almeno una volta nella vita? Ma, Malinconico con ironia non ne fa un dramma anzi si apre a profonde riflessioni. Nei racconti di De Silva, infatti, attraverso il personaggio di Malinconico si affrontano temi di una certa importanza come l’amore, la famiglia e la criminalità. I libri che narrano di Vincenzo Malinconico e scritti da Diego De Silva sono sei in tutto.

“Non avevo capito niente”

La serie Rai dovrebbe dunque iniziare proprio con il primo racconto dal titolo “Non avevo capito niente“. In questa prima vicenda, il protagonista si delinea già come un uomo solitario, riflessivo, e buffo. Tra profonde riflessioni sulla vita a tratti intinte di filosofia, Vincenzo Malinconico ironizza sulla sua vita finita in solitudine dopo la rottura con la moglie. Il mestiere da avvocato non concede alcuna soddisfazione a Vincenzo, anzi lo rende un precario come molti altri. In tribunale, diventa difensore d’ufficio di “Mimmo ‘o burzone”, uomo legato alla camorra. Sempre al tribunale, incontrerà Alessandra, pm con cui nascerà una storia.

Chi è Diego De Silva

Diego De Silva è un ex avvocato nato a Napoli. Ha collaborato con giornali come Il mattino, L’Espresso e la Stampa, ed è anche sceneggiatore e drammaturgo. La sua carriera è stata consacrata con la serie di racconti dedicati a Vincenzo Malinconico. Ma già nel 2001 con il suo libro Certi Bambini era arrivato alla selezione del premio Campiello e nel 2008, con Non avevo capito niente è stato in cinquina al premio Strega.