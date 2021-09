Vincenzo De Lucia è un imitatore napoletano diventato famoso per le sue interpretazioni di alcuni dei volti femminili più famosi del mondo dello spettacolo: da Barbara D’Urso a Mara Venier, passando per Ornella Vanoni e Maria De Filippi. Cresciuto nel mondo del teatro, nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese.

Cosa sappiamo sul suo conto?

Vincenzo De Lucia, chi è: la biografia

Classe 1987, Vincenzo De Lucia nasce a Napoli. Fin da ragazzino si appassiona al mondo del teatro e, pian piano, riesce ad entrarvi sia come attore che sceneggiatore e regista. Tra le sue esperienze spicca un’importante collaborazione con la compagnia stabile del Teatro Sannazzaro. Nel 2009 vince il Premio Alighiero Noschese, in onore del re degli imitatori, come miglior trasformista campano.

Nel 2010 entra nel cast di Marialuna…una vita tutta in salita! per la trasmissione della Rai Palcoscenico e, in seguito, lavora con Paolo Migone allo spettacolo comico Come sopravvivere ai lavori in casa. Da questo momento in poi, la sua carriera è un continuo crescendo. La prima a dargli uno spazio degno di nota è Vladimir Luxuria, che tra il 2015 e il 2018 lo fa esibire sul palco del Gay Village.

Vincenzo De Lucia, chi è: la carriera

Dopo l’ingaggio di Luxuria, Vincenzo De Lucia diventa famoso a livello nazionale e viene contattato da Mara Venier e Stefano De Martino. La conduttrice di Domenica In lo invita nel suo salottino come presenza quasi fissa. Memorabile la sua interpretazione di Ornella Vanoni, che gli vale anche un’esibizione con l’artista originale, e quella di Barbara D’Urso. Quest’ultima, colpita dal talento di Vincenzo, manda in onda lo sketch anche nel suo adorato Live Non è la D’Urso. Una scelta non da poco, visto che si parla di trasmissioni rivali. “L’ho trovato meraviglioso e poi l’importante è saper ridere di se stessi“, ha ammesso Carmelita.

Stefano De Martino, invece, ingaggia De Lucia per Made in Sud prima e Stasera tutto è possibile poi. Il punto forte dell’imitatore campano è quello di interpretare solo ed esclusivamente personaggi di sesso femminile. Nel 2021, Vincenzo viene chiamato da Carlo Conti come giudice di Tale e Quale Show.

Vincenzo De Lucia, chi è: la vita privata

Nel curriculum di Vincenzo De Lucia ci sono imitazioni memorabili, come: Ornella Vanoni, Barbara d’Urso, Mara Venier, Maria De Filippi, Mara Maionchi, Sandra Milo, Gina Lollobrigida, Franca Leosini e Milena Gabanelli. Considerata questa sua attenzione nei confronti del mondo femminile, la domanda sorge spontanea: c’è una donna nella sua vita? Al momento non è dato saperlo. L’imitatore napoletano, infatti, è molto riservato e non sappiamo se sia single, fidanzato o addirittura sposato. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre 51 mila follower non mostra scatti privati degni di nota. La sua bacheca virtuale è dedicata soprattutto al lavoro. Sappiamo, infine, che Vincenzo vive a Napoli, ma spesso si ritrova a viaggiare per tutta Italia a causa del lavoro.