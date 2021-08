Anche il matrimonio ha un suo galateo che riguarda in modo particolare l’abbigliamento degli invitati. Regole non scritte che se seguite possono evitarci brutte figure che ci faranno ricordare, anche con un certo imbarazzo, negli anni a venire. Se ogni volta che vi capita di ricevere l’invito ad un matrimonio il vostro primo pensiero è: “e adesso cosa mi metto?!”, continuate a leggere questo articolo!

Vestiti cerimonia: cosa trovare negli atelier

Le tendenze per l’estate 2021 vogliono vestiti da cerimonia molto leggeri, romantici e seducenti, magari arricchiti da decori luccicanti, ideali soprattutto per la sera. C’è chi si ispira anche agli anni passati, come gli anni ’20, e c’è chi invece non rinuncia agli stili tipici di questo tipo di eventi, come il country chic o il bohemeien. La proposta di Atelier Eme per esempio è estremamente raffinata, in crêpe di seta e una delicata stampa floreale.

Da Uterqüe invece, un modello midi e aderente, color fucsia in tessuto morbido. La particolarità di questo abito è proprio nel suo taglio molto moderno. Ha infatti lo scollo anteriore a V mentre quello posteriore è incrociato.

Questo vestito di Rosa Clarà è invece la scelta ideale per le cerimonie serali, che rendono la ricerca dell’abito decisamente più impegnativa. Si tratta di un modello con eleganti disegni in pizzo e strass ed è disponibile in versione lunga oppure midi. Davvero molto chic.

Vestiti cerimonia: i modelli proposti dai brand

Ci sono alcuni brand che non hanno nulla da invidiare agli atelier, nonostante propongano prezzi nettamente inferiori. Da Imperial, tra i vestiti adatti per una cerimonia, si può trovare questo modello rosa effetto satinato, davvero trendy, con spacco e drappeggio laterali. Si tratta di un abito dall’aspetto molto semplice ma che vi divertirete ad impreziosire con gli accessori.

Più impegnativo rispetto a quello di Imperial, ma ugualmente riutilizzabile anche in altre occasioni, è l’abito di Motivi color rosa antico e con foglie di filodendro: stampa della stagione estiva per eccellenza.

Che non sia necessario spendere molto per un abito d’effetto lo dimostra anche Globo con un modello tanto bello quanto economico. I delicati fiori di pesco su sfondo verde Tiffany lo rendono davvero perfetto per una cerimonia.

Vestiti cerimonia: i dettagli e gli accessori

I vestiti da cerimonia che vi abbiamo proposto seguono le tendenze della stagione estiva 2021. Si tratta di modelli sbracciati, scollati o con schiena scoperta per resistere alle alte temperature. Accompagnarli con un leggero scialle in seta, soprattutto se si dovrà assistere a una cerimonia religiosa, è quindi segno di buon gusto e rispetto. Per quanto riguarda i colori degli abiti sono assolutamente banditi il bianco e il nero, a meno che non siano espressamente richiesti nel dress code. Meglio le tonalità pastello a quelle più accese e comunque, dimenticatevi nell’armadio quelle fluo, anche se siamo ad un matrimonio estivo.

I sandali gioiello sono da preferire se si vuole andare subito sul sicuro. Ma con tacco, che non deve però essere necessariamente vertiginoso o a stiletto, soprattutto se la location del ricevimento comprende un bel prato. Gli accessori devono essere discreti, ma con un’eccezione: se il vestito da cerimonia segue uno stile minimal si può giocare con uno, massimo due, accessori vistosi. Le borse? Pochette o clutch bag. Le shopper invece sarà meglio lasciarle a casa.