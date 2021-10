Vestiti autunnali per cerimonie: trend stagionali

Quando si riceve un invito per una cerimonia nel mese autunnale, diventa difficile trovare un abito che possa andare bene e che sia adatto. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire quali vestiti autunnali indossare in questa occasione, anche in base alle ultime tendenze del periodo per sfoggiarlo ed essere al top.

Vestiti autunnali per cerimonie

Durante il periodo autunnale può succedere di essere invitata a una cerimonia, quale un matrimonio o anche un battesimo. Per l’occasione bisogna saper scegliere i vestiti autunnali che siano adatti e in molte donne sorge il dilemma su cosa indossare in modo da esaltare i propri punti di forza, ma anche rispettare il dress code del periodo autunnale.

Prima di tutto, bisogna adattare l’abito al periodo.

Si consiglia di optare per un abito che sia leggero e traspirante, magari accompagnato da un coprispalle o bolero da indossare la sera, quando l’aria è un po’ più fresca. Per quanto riguarda la lunghezza, per il giorno un abito midi va benissimo oppure il classico abito da cocktail con la gonna a ruota.

Per una cerimonia da sera, i vestiti autunnali lunghi fino ai piedi, magari con un po’ di pizzo sono perfetti da indossare.

Sono il giusto compromesso tra un tocco di sensualità e protezione dal freddo. Un soprabito qale il blazer o il bolerino è sempre molto apprezzato, oppure una giacca dagli inserti preziosi e che sia di un colore diverso rispetto al vestito.

Per chi ama la praticità e la comodità è possibile optare anche per un tailleur, quindi giacca-pantalone o gonna oppure un jumpsuit che è la risposta adatta per ogni esigenza. Uniscono sia la comodità che lo stile permettendo anche di osare. I modelli di giacca-pantalone sono adatti per ogni fisico proteggendo anche dall’abbassamento delle temperature.

Vestiti autunnali per cerimonie: trend

Per chi ancora non sa cosa indossare per una cerimonia, è possibile dare una occhiata alle ultime tendenze che propongono vestiti autunnali adatti per ogni occasione. Basta scegliere il modello adatto da sfoggiare. Innanzitutto, si parte dai colori dal momento che la gamma è molto ampia. Si passa da tonalità tipiche autunnali come il verde, l’arancione e il rosso insieme anche al beige e bordeaux.

Ovviamente il nero è un classico che va sempre bene, così come il marrone e le altre sfumature. I colori come il rosa pastello, il cipria, il celeste, ma anche l’acqua marina sono particolarmente consigliati per vestiti autunnali da cerimonia che si svolge durante la mattinata. Per una sera meglio le tonalità scure, come il blu, il nero e anche il violaceo.

Una delle tendenze sono gli abiti a tubino o a lunghezza media con gonna a ruota e più strati. Per le fantasie, si punta molto sulla stampa floreale per dare un tocco di colore alla cerimonia. L’abito lungo è la scelta migliore che si possa fare. Per coloro che amano osare, si può optare per abiti da sera che arrivano sino al ginocchio impreziositi da paillettes e strass.

Il nero è sempre molto elegante e si addice sia ad abiti corti che lunghi, ma anche al classico completo giacca pantalone che ha sempre un suo fascino ed è apprezzato durante le cerimonie. A prescindere dalla scelta o dalla tendenza, è bene puntare su abiti che siano eleganti e sofisticati, ma non troppo eccessivi.

Vestiti autunnali per cerimonie Amazon

Per le invitate a una cerimonia come matrimonio o anche un cocktail, sono diversi gli abiti che si trovano su Amazon con offerte e ottimi sconti. Cliccando sulla foto si vedono diverse informazioni sul prodotto. Qui sotto una classifica mostra i 3 vestiti autunnali con una descrizione tra quelli maggiormente apprezzati.

1)Maacie vestito elegante

Un abito adatto al periodo autunno-inverno perfetto per una cerimonia come il cocktail. A manica lunga con le maniche a sbuffo nei polsini. Molto confortevole e resistente. Ha un design unico, alla moda. Realizzato in poliestere e viscosa. Un modello corto con delle trasparenze. Disponibile nei colori nero e rosso.

2)Maya Deluxe Berry

Un abito molto lungo che arriva fino ai piedi con trasparenze e pizzi. Un modello perfetto come damigella. Un modello a trapezio realizzato in poliestere con cerniera e taglio sotto il seno. Si abbellisce di paillettes con un corpetto molto aderente a maniche lunghe. La scollatura a barca e la gonna in tulle.

3)Fiuwand donna abito lungo

Un abito lungo dallo scollo a V con spacco per un modello perfetto da indossare la sera realizzato in misto cotone molto morbido e traspirante. In tinta unita e si addice molto bene a un banchetto da cerimonia come un matrimonio. In vendita nei colori nero e rosso vino.

Insieme ai vestiti autunnali per cerimonie, è utile accompagnare una giacca da indossare nel caso di un abbassamento delle temperature.