Veronica Peparini, dopo ben nove anni, lascia Amici di Maria De Filippi. L’insegnante di ballo, tramite il suo profilo Instagram, ha rotto il silenzio, ammettendo di essere pronta a guardare avanti.

Dopo ben nove edizioni, Veronica Peparini lascia Amici di Maria De Filippi.

La compagna di Andreas Muller non è l’unica ad abbandonare il talent nell’edizione 2022. Con lei, anche Anna Pettinelli, prof di canto. Via Instagram, la docente di ballo ha condiviso uno scatto che la ritrae pronta per lanciarsi in una nuova avventura. A didascalia, ha scritto:

“Gratificata di questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi”.

Amici: da chi sarà sostituita Veronica?

Stando a quanto sostiene DavideMaggio, Veronica Peparini sarà sostituita da Emanuel Lo, coreografo e ballerino di hip hop. L’uomo ha già fatto parte del corpo docente di Amici, precisamente nella sedicesima edizione, quando a vincere il talent è stato Andreas Muller. Si legge:

“La Peparini lascerà il talent show di Maria De Filippi dopo 9 edizioni. Sorella maggiore di Giuliano Peparini, direttore artistico di 6 edizioni del serale di Amici, la coreografa e ballerina romana ha iniziato il proprio percorso come insegnante di Amici nel 2013”.

Amici 2022: rivoluzione nel talent

Oltre alla Peparini, anche Anna Pettinelli lascerà Amici. Su TvBlog si legge:

“Come anticipato da TvBlog, Arisa tornerà a ricoprire il ruolo di insegnante di canto, dopo averlo già fatto nella ventesima edizione, al fianco dell’inamovibile Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini. Rosalba Pippa prenderà il posto di Anna Pettinelli, insegnante di canto dalla diciannovesima alla ventunesima edizione”.