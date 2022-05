Silvia Cesana, in arte Sissi, è stata una protagonista di Amici 21, il talent guidato da Maria De Filippi, che si è recentemente concluso con la vittoria del cantante Luigi Strangis.

La bella Sissi si è raccontata in un’intervista rilasciata a Verissimo, che è andata in onda nel pomeriggio di sabato 21 maggio 2022, scopriamo cosa ha dichiarato la cantante sul suo rapporto con il ballerino Dario Schirone.

Anche dopo la fine di Amici 21, la storia d’amore tra Sissi e il ballerino Dario Schirone, ormai ex concorrenti di quest’edizione del talent, sembra procedere a gonfie vele, ecco cosa ha dichiarato la cantante su Dario:

“Io l’ho già rivisto, mi ha fatto una sorpresa a casa, appena sono tornata a casa gli scrivevo, chiedendogli: quando ci vediamo? Lui mi rispondeva in modo strano e diceva: ti devo dire delle cose, non posso dirtele adesso… E poi entro a casa e lo vedo, l’ho rivisto subito”.

Come è cambiata la storia tra Dario e Sissi dopo Amici 21? Le dichiarazioni della cantante

A parlare di come procede la storia d’amore tra Dario e Sissi, è stata proprio la cantante, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, ecco cosa ha dichiarato nello specifico:

“Non è cambiato molto rispetto a prima, adesso siamo più liberi. Non è cambiato nulla tra noi”.

E sull’inizio della loro relazione, ecco cosa ha dichiarato Sissi:

“Non mi aspettavo di provare delle cose così subito e in un contesto del genere, io sono timida in queste cose, ma non potevo trattenermi”.