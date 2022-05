Dove sei, canzone di Sissi Amici 2022: testo, audio e significato

Una delle concorrenti favorite per la vittoria finale di Amici 2022 è certamente Silvia Cesana in arte Sissi, una giovane ragazza originaria di Como che molti telespettatori ricorderanno anche per la sua recente partecipazione ad X Factor, dove venne eliminata da Sfera Ebbasta.

Uno degli inediti con cui si presenterà alla serata conclusiva di questa edizione del talent è Dove sei, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul pezzo.

Amici 2022, il testo di Dove Sei di Sissi

Ecco il testo integrale della canzone di Sissi.

Dove sei

Adesso che non ci sentiamo

Con chi stai

Dove sei

Non siamo stati insieme mai

Dove sei

È da un po’ che non parliamo

Già lo so che ci sentiamo

Anche se non ti vedo

Anche se non ti vedo

Ti vedo se mi perdo

Ti perdo se mi trovo

Ti trovo ma non trovo

Un senso a tutto questo

Ho chiesto a dio di amarti

Di amarti un’altra volta

Ma tu amati stavolta

Se ti ami è la mia svolta

Ore, sono qui che cerco te da ore

Persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

Che cerco di cucire ogni mio errore

Perdiamoci nel blu

Incontriamoci più su

Pensa te

Invento scuse ma ci odiamo

Non vedi che

Senza te non sono stata in piedi mai

Dove sei

È da un po’ che non parliamo

Già lo so che ci sentiamo

Anche se non ti vedo

Anche se non ti vedo

Ti vedo se mi perdo

Ti perdo se mi trovo

Ti trovo ma non trovo

Un senso a tutto questo

Ho chiesto a dio di amarti

Di amarti un’altra volta

Ma tu amati stavolta

Se ti ami è la mia svolta

Ore, sono qui che cerco te da ore

Persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

Che cerco di cucire ogni mio errore

Perdiamoci nel blu

Incontriamoci più su

Chi ha scritto Dove sei di Sissi?

Proprio come nel caso di Tienimi stanotte di Luigi Strangis, anche la canzone di Sissi è stata scritta da Giordana Angi (e prodotta da Riccardo Scirè). Giordana Angi, come ricorderete, aveva partecipato all’edizione 2019 del talent di Maria de Filippi.

Significato di Dove sei

Ecco come Sissi ha spiegato il significato della sua canzone nel corso di una delle puntate di Amici 2022:

L’inedito è dedicato a una persona che non si è mai apprezzata, che non ha mai capito la sua importanza e quindi doveva scaricare tutte queste cose su qualcun altro e andare a ricercare un po’ di attenzioni da tutti, tranne che dalla persona che gli stava davvero accanto.

Qui sotto potete ascoltare il brano.