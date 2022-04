Nel salotto di Silvia Toffanin, Carolina Marconi ha parlato delle difficoltà di diventare genitori a causa della malattia. La donna non riesce ad adottare un bambino.

Verissimo, Carolina Marconi: “Non posso adottare un bambino”

Carolina Marconi è stata ospite di Verissimo e ha parlato delle difficoltà di diventare mamma dopo la malattia.

L’ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato a Silvia Toffanin di aver avuto difficoltà ad accedere al percorso di adozione a causa dei problemi di salute che ha dovuto affrontare. “Io sono più disposta a regalare la felicità ad un bambino che se lo merita. Preferisco adottare un bambino. Non sapevamo come funzionasse. Io e Alessandro siamo andati da un avvocato, da un assistente sociale. Abbiamo scoperto che io ho avuto un tumore e devo aspettare.

Io non posso adottare un bambino perché ho un tumore. Devo aspettare cinque anni. Devo finire la cura ormonale. Mi sono informata… chi ha avuto il tumore non puo’ chiedere un mutuo, un prestito, un’assicurazione. Siamo più di un milione di guariti in Italia. C’è un po’ di discriminazione” ha raccontato Carolina Marconi.

Carolina Marconi e la raccolta firme per il diritto all’oblio oncologico

Carolina Marconi si è fatta promotrice di una raccolta di firme per ottenere il diritto all’oblio oncologico.

“Ma la recidiva ce l’ha fa venire questo sistema. Se tu privi un amore così bello come l’adozione… è un fatto di testa. La frustrazione… Ti fanno venire una malattia. Posso aspettare cinque anni? Quando è adottato, un bambino non ha solo la mamma. Ha il papà… Ci sono le sorelle, gli zii, i nonni. Il bambino è amato da più persone. Perché lasciarlo nelle case – famiglie? Non è meglio che ce lo fanno adottare a questo milione di persone guarite. Non sapevo che gli altri fossero immortali” ha dichiarato.