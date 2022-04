Dopo aver vissuto le difficoltà legate alla sua battaglia contro il cancro e la chemioterapia, Carolina Marconi si è concessa una vacanza all’insegna dell’amore insieme al fidanzato, Alessandro Tulli.

Carolina Marconi a Parigi

Più felice e radiosa che mai, Carolina Marconi è partita per Parigi in compagnia del fidanzato Alessandro Tulli, che è stato il suo sostegno durante gli ultimi mesi in cui la showgirl si è trovata a combattere contro un cancro.

“Attenti a quei due a Parigi”, ha scritto la showgirl postando le foto di coppia in compagnia del fidanzato, e negli hashtagh ha aggiunto: “#grataallavita #leggerezza #rinascita”.

Per lei e il fidanzato si tratta della prima vacanza all’estero dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus e dopo la difficile scoperta del tumore al seno. Carolina Marconi ha subito un delicato intervento al seno e, nei mesi scorsi, è stata costretta a sottoporsi ad alcune sedute di chemioterapia.

Il desiderio di un figlio

La showgirl non ha fatto segreto di desiderare un giorno un figlio suo, che sarebbe pronta ad avere proprio insieme all’ex calciatore, con cui fa coppia fissa ormai da moltissimi anni. A causa delle cure intraprese per sconfiggere il cancro, il suo oncologo le avrebbe sconsigliato di provare ad avere un bambino per i prossimi due anni.

Carolina Marconi ha dichiarato di essere pronta ad adottare pur di realizzare il suo più grande sogno ma al momento, proprio a causa del tumore, le leggi non le consentirebbero di iniziare un percorso d’adozione.

“Io e Ale avevamo pensato di adottare un bimbo viste le tante difficoltà. Ci stiamo facendo seguire da un avvocato. Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto un tumore, anche se sono guarita. Più di 900mila persone in Italia non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia. Per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione”, ha annunciato via social.