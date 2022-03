Dopo aver affrontato la chemioterapia e un delicato intervento per il cancro al seno, Carolina Marconi sembra finalmente pronta a tornare a vivere.

Carolina Marconi: la vita dopo la chemioterapia

Carolina Marconi ha affrontato tutte le difficoltà connesse alla chemioterapia e ora che ha finalmente finito di sottoporsi alle sedute di chemio è potuta tornare alla vita di sempre.

Attraverso i social la showgirl ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e sulla sua quotidianità:

“Eccomi qui nn sono sparita ragazzi ,sto facendo una cosa bellissima e quando sarà finita la comunicherò con il cuore a tutti voi”, ha scritto via social, e ancora: “Nel frattempo continuo ad allenarmi..in realtà nn ho mai smesso anche se alcune volte mi sforzo tantissimo .. nn ho ancora la forza e l’energia di prima ma il mio obiettivo è mettermi in forma come non mai (…) Mi sento benissimo, la prima cosa e’ la salute soprattutto mentale..ho l’entusiasmo di una bimba piccola..ho voglia di fare tante cose ,ho voglia di aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita”.

Il desiderio di un figlio

Carolina Marconi ha confessato di desiderare ardentemente un figlio suo ma purtroppo, a causa delle cure affrontate per debellare il tumore, l’ex gieffina dovrà attendere circa due anni prima di poter cercare di avere un figlio suo.

“Parlando con il mio oncologo, visto il grande desiderio che ho di avere un bambino, mi ha detto che c’è la possibilità di interrompere la cura tra un paio di anni ed avere una speranza, ma alla mia domanda esplicita è stato un po’ titubante…mi ha detto vediamo cosa succederà in questi anni”, ha dichiarato ai fan dei social.