Venerus è un cantautore e polistrumentista italiano, il cui nome originale è Andrea Venerus. Il cantante definisce Venerus come un progetto, ma chi è l’uomo che si nasconde dietro questo nome?

Chi è il cantante Venerus

Vita privata

Venerus nasce a San Siro, Milano, il 4 dicembre 1992 e oggi ha 29 anni. A soli 18 anni si trasferisce a Londra per studiare musica e vi rimane per cinque anni, frequentando la scena di Brixton e Notting Hill. Quando torna in Italia, si stabilisce a Roma, iniziando a lavorare al suo progetto.

Non si sa molto sulla sua vita privata: non ama far sapere molto di sé, preferisce lasciar parlare la sua musica.

Afferma però di aver scelto di usare il suo cognome, così particolare, di origini friulane, per rispecchiare completamente la sua identità, ma perché allo stesso tempo sembra misterioso. Tra le sue influenze più importanti, ha citato i Pink Floyd e David Bowie.

Carriera

Nel 2018 pubblica il suo primo EP, intitolato A che punto è la notte. Fin da subito si trova a collaborare con grandi nomi della scena italiana, come Gemitaiz e Franco126, con il singolo Senza di me, che arriva al doppio platino. Nello stesso anno escono altri singoli: Non ti conosco, Sindrome, Dreamliner. Tutti sono prodotti con l’etichetta Asian Fake.

Nel 2019 realizza insieme a Mace il singolo Love Anthem No. 1, che arriva ad essere certificato disco d’oro. Pubblica poi il secondo EP, Love Anthem e si esibisce al MI AMI Festival. Infine, intraprende la sua prima tourneé per il VibeTour Summer Edition e al Metamorfosi Tour di Noemi.

Collabora come coproduttore artistico con Mace per il rapper Ghali per il suo secondo album, DNA, del 2020. Nel febbraio del 2020 invece collabora ancora con Mace per l’album di quest’ultimo.

Nel 2021 esce il suo album di esordio, Magica musica, che unisce elementi di diversi generi: pop, soul, elettronica, rock. Ottiene buone recensioni di pubblico e segue un tour nazionale. Ad aprile si esibisce a Propaganda Live con Vedrai, vedrai di Tenco e il suo brano Lucy. Al termine del tour viene pubblicato un doppio vinile con l’album dal vivo, con anche elementi non presenti nelle registrazioni in studio.

Nel 2022 si esibirà al concertone del Primo Maggio a Roma.