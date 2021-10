La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle è iniziata sabato 16 ottobre, con la prima competizione di ballo a cui hanno partecipato tutte le coppie che fanno parte del cast della trasmissione.

All’edizione di quest’anno partecipa anche Valerio Rossi Albertini che è in coppia con Sara Di Vaira, la storica ballerina del programma.

Chi è Valerio Rossi Albertini

Il suo nome completo è Valerio Rossi Albertini-Tiranni. Di lui sappiamo che è nato a Roma nel 1963 sotto il Segno zodiacale dello Scorpione e possiamo dire che è del tutto lontano dall’ambiente della danza, visto che è un fisico, ricercatore e divulgatore scientifico.

Valerio Rossi Albertini, infatti, è laureato in Fisica a indirizzo nucleare e specializzato anche nel campo delle energie alternative. Ricercatore del CNR, Professore di Chimica e Fisica, insegna all’Università di Roma “Tor Vergata” al corso di Teorie e Linguaggi della Comunicazione Scientifica.

Valerio Rossi Albertini è noto per la sua attività di divulgazione scientifica, che, però, non si svolge soltanto nelle aule universitarie. E’, infatti, molto famoso anche per il pubblico televisivo, visto che è il consulente scientifico della trasmissione “Uno Mattina“, che va in onda tutti i giorni su Rai 1.

E’, quindi, ormai diventato noto grazie al piccolo schermo e con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, in coppia con Sara Di Vaira, ha voluto continuare a proporsi in una veste del tutto diversa da quella del classico scienziato!

Valerio Rossi Albertini: vita privata

Di lui colpiscono subito gli occhi e lo sguardo magnetico. Ha un modo di fare comunicativo e professionale e possiede una certa classe che lo rende sicuramente attraente.

Valerio Rossi Albertini, però, anche molto riservato: della sua vita privata, infatti, non si conoscono molti particolari, tranne il fatto che vive a Roma.

Dal punto di vista del suo look, possiamo dire che ha uno stile classico: nelle sue fotografie, infatti, lo vediamo quasi sempre in giacca. Ha un profilo Instagram, ma davvero pochi followers, al momento sono circa un migliaio, perché lo ha aperto da poco, in coincidenza con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e, poi, lui stesso ammette di non essere un tipo social. Nonostante questo, si può dire che, sicuramente, è una persona che ama mettersi in gioco e la partecipazione al programma di Milly Carlucci lo dimostra!