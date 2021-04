Valeria Angione, star dei social da oltre 600 mila follower, è la conduttrice di Isola Party. Attrice fin da ragazzina, negli ultimi anni ha preferito la carriera da youtuber. Cosa sappiamo della sua vita privata?

Valeria Angione: chi è?

Classe 1995, Valeria Angione nasce il 5 novembre a Bologna.

A soli 3 anni si trasferisce con la sua famiglia a Napoli ed è qui che si appassiona alla recitazione. A 11 anni esordisce come attrice e nel 2007 entra a far parte della compania teatrale del noto interprete partenopeo Maurizio Casagrande.

Nel 2014, Valeria si diploma in recitazione teatrale e cinematografia, ma l’anno seguente decide di cambiare professione e diventa una youtuber. E’ così che la Angione inizia a raccontare la sua quotidianità come studentessa, creando contenuti accattivanti e mai banali.

Ha dichiarato:

“Ho iniziato a creare contenuti per il web nel 2015. Sentivo il bisogno di creare qualcosa di solo mio. Iniziai semplicemente a parlare della mia vita, che al tempo era l’università. Cominciai a rappresentare la vita dell’universitario medio. Il backstage. Cosa c’è dietro la preparazione di un esame? Ansia, frustrazione, lacrime, sudore, pigiami… evidenziatori!”.

Dopo la laurea in Economia e commercio, la sua professione su YouTube è ormai consolidata. Uno dei suoi video più noti è “Lo do a Settembre“, che, nonostante sia stato pubblicato anni fa, continua a registrare tante visualizzazioni.

Con l’avvento di TikTok, Valeria decide di approdare anche su questa piattaforma e il successo è immediato.

Cosa le ha dato il mondo virtuale? “Il web mi ha dato tanto. Mi ha dato la possibilità di esprimermi. E credetemi, oggi come oggi non è assolutamente cosa da poco“, ha ammesso Valeria.

Nel frattempo, torna ad occuparsi di recitazione e ottiene la conduzione di Isola Party. Questo format, che la vede al timone con Andrea Dianetti, è uno spin off dell’Isola dei Famosi e va in onda su Mediaset Play Infinity.

Valeria Angione: la vita privata

Valeria è fidanzata da tempo con Luca Di Girolamo. La loro storia, come lei stessa ha ammesso più volte sui social, è stata un po’ travagliata. Negli anni ci sono stati diversi alti e bassi, fino a quando si sono “ritrovati per non lasciarsi più“.

Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 700 mila follower, la Angione condivide per lo più video e contenuti ironici. Non mancano però scatti o filmati che la ritraggono con il suo Luca. In uno degli ultimi post dove appaiono insieme, la conduttrice di Isola Party scrive:

“‘Ti darò tutta la felicità che la vita mi permetterà di darti’. No, non è una frase di qualche film o un libro famoso. È un messaggio che ho ricevuto ieri sera da parte di questa persona che vedete in foto. L’amore risiede davvero nei piccoli gesti”.

