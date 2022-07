Valentina Ferragni ha dato il via alla sua estate indossando un bikini a quadretti che è stato approvato dalle fashion addicted. Dallo stile retrò, il due pezzi sfoggiato dalla sorella di Chiara è di un brand molto amato: vediamo marca e prezzo.

Valentina Ferragni con il bikini a quadretti

In occasione di uno shooting fotografico realizzato sul lago di Como, Valentina Ferragni ha sfoggiato un bikini a quadretti a dir poco delizioso. Con alternanza del rosso e del bianco, ovvero l’iconica stampa Vichy, si tratta di un modello con mutanda a V a vita alta e reggiseno con le spalline scese.

Di che marca è il bikini di Valentina Ferragni?

Valentina Ferragni ha deciso di dare il via alla sua estate sfoggiando un bikini dallo stile retrò.

Non a caso, la stampa Vichy ricorda proprio le tovaglie che si utilizzavano per i pic nic negli anni Ottanta/Novanta. Il costume da bagno indossato dalla sorella di Chiara è firmato Tommy Hilfiger. Di certo, diventerà uno dei tanti must have della moda mare.

Quanto costa il bikini a quadretti?

Sul sito ufficiale del brand, il bikini a quadretti è venduto singolarmente. Lo slip con il taglio a V a vita alta viene 44,90 euro, mentre il reggiseno-top strapless con le spalline coordinate costa 49,90 euro.

Il modello, neanche a dirlo, sta già andando a ruba.