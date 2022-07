Uomo filma 13enne mentre fa la doccia in campeggio

Accade tutto in un'area attrezzata di Terracina, nel sud Pontino, dove un uomo filma una 13enne mentre fa la doccia in campeggio ma viene scoperto

Arriva da Terracina, nel Pontino, la vicenda di un uomo che avrebbe filmato una 13enne mentre fa la doccia in campeggio, rischiando poi di essere quasi linciato e poi denunciato dai carabinieri che probabilmente lo hanno salvato da una briscola di botte.

La 13enne era appena tornata dal un bagno al mare e stava facendo la doccia nella struttura del camping quando dal divisorio delle docce ha notato una mano che teneva uno smartphone: di certo qualcuno la stava filmando.

Filma 13enne mentre fa la doccia: le urla

La ragazzina ha urlato ed ha fatto accorrere i suoi familiari e molti utenti del camping allarmati. A quel punto l’uomo che stava filmando la 13enne, identificato poi come un commerciante del vicino capoluogo ciociaro di Frosinone, pare se la sia vista brutta, almeno fino all’arrivo dei Carabinieri della compagnia cittadina.

Ciociaro “salvato” dai carabinieri

I militari dell’Arma pontina hanno provveduto ad allontanare il gruppo di persone che aveva intenzioni belluine sul frusinate ed hanno accompagnato il medesimo in caserma, dove è stato denunciato a piede libero e dove il suo cellulare è stato sequestrato. Tecnicamente quel dispositivo è un corpo del reato e se dovesse palesare quel che all’uomo di attribuisce in ipotesi per il frusinate saranno guai seri.