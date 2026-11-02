Scopri come ricevere guide tecniche, nuove collezioni e le date dei corsi direttamente nella tua casella, con la possibilità di cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Hony Nails è diventata un punto di riferimento per chi desidera perfezionare le proprie abilità nella ricostruzione e decorazione delle unghie. Per chi vuole restare al passo con le ultime tendenze, l’azienda ha creato una newsletter pensata per fornire contenuti esclusivi, aggiornamenti sui nuovi prodotti e le date dei prossimi corsi dell’Academy.

Il primo passo per aderire è leggere l’informativa sulla privacy, che garantisce la trasparenza su come verranno trattati i dati personali. Dopo aver dato il consenso, l’utente può inserire il proprio indirizzo email nella sezione dedicata sul sito, attivando così l’accesso a contenuti selezionati e personalizzati.

Come funziona la newsletter di Hony Nails

Una volta completata l’iscrizione, Hony Nails invia periodicamente una mail contenente una selezione curata di informazioni. Ogni comunicazione è strutturata per essere breve ma incisiva, con link diretti a pagine di approfondimento. Il sistema è automatizzato, ma gli editor monitorano costantemente le tematiche più richieste, garantendo che le email includano sempre contenuti rilevanti per professionisti e appassionati.

Cosa troverai nella tua casella di posta

Ogni newsletter è suddivisa in tre parti principali: novità sui prodotti appena lanciati, guide pratiche realizzate da Miriam, una delle formatrici più note del settore, e le date ufficiali dei corsi dell’Academy. Le guide di Miriam includono tutorial passo-passo, trucchi per la durata del nail art e consigli su strumenti da utilizzare.

Guide pratiche di Miriam

Le guide sono pensate come mini-manuali digitali: ogni puntata affronta un argomento specifico, come la preparazione della superficie ungueale, la scelta del gel più adatto o le tecniche di decorazione 3D. Grazie all’uso di video integrati e schede scaricabili, gli iscritti possono studiare le procedure a loro ritmo, senza dover acquistare corsi costosi.

Le novità sui prodotti, invece, presentano le ultime palette di colori, le nuove formule di top coat e le offerte speciali riservate ai membri della newsletter. Spesso queste comunicazioni includono codici sconto esclusivi, incentivando l’acquisto diretto dal catalogo online.

Gestione e cancellazione dell’iscrizione

Il rispetto della privacy è al centro della politica di Hony Nails. Ogni email contiene in calce un link unsubscribe che permette di annullare l’iscrizione con un solo click. Inoltre, gli utenti possono modificare le proprie preferenze, scegliendo quali tipologie di contenuti ricevere (solo prodotti, solo guide o solo corsi) direttamente dal pannello di gestione delle preferenze.

Questa flessibilità garantisce che chi non desidera più ricevere comunicazioni possa farlo in modo semplice, senza dover contattare il servizio clienti. Allo stesso tempo, chi vuole approfondire una tematica specifica può attivare notifiche mirate, creando un’esperienza di informazione personalizzata e altamente pertinente.