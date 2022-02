Dopo le voci sulla chiusura di “Temptation Island”, poi fortunatamente smentite per la gioia dei fan del programma, Maria De Filippi è pronta a partire con un programma tutto nuovo che sembra proprio una (e per la precisione una delle tante) costola del primo e che andrà ad aggiungersi alla lunga lista di show che hanno come soggetto l’amore e le coppie tipici dell’universo creato da quella che è definita come “La regina di Mediaset”.

Il nuovo programma si chiamerà “Ultima fermata” e sarà presto in onda proprio su Canale 5. Di cosa si tratta? Quando sarà possibile vederlo? Ecco tutte le informazioni che siamo riusciti a raccogliere per il momento.

Ultima fermata, quando inizia

L’annuncio dell’apertura dei casting sarebbe stato dato già ad ottobre 2021 e sarebbe apparso sulla pagina Instagram ufficiale di “Uomini&Donne”. Secondo alcune voci inoltre, la puntata pilota sarebbe già stata registrata e attualmente si troverebbe in quella che è chiamata dai tecnici del settore “fase di post-produzione”.

La puntata dovrà poi essere sottoposta alla “Fascino”, la società televisiva di cui sono proprietari la RTI (acronimo di Reti Televisive Italiane) e Maria De Filippi stessa, che a sua volta dovrà decidere se mandarla in onda oppure rimandarla nuovamente. Se avrà successo quindi si farà tutto lo show che sarebbe stato programmato per marzo 2022 (salvo ulteriori rinvii) e, come abbiamo già anticipato, andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Alcune anticipazioni

Pare che “Ultima fermata” riprenda un po’ tutti i programmi condotti da Maria De Filippi fino ad ora. Al centro infatti sembra ci siano alcune coppie in crisi che però vogliono dare un’ultima possibilità alla loro storia.

Si tratta quindi di un mix tra reality e love game, entrambi generi in cui, come abbiamo detto, Maria De Filippi si è cimentata più volte convincendo, ogni volta, i telespettatori più affezionati.

Chi condurrà il programma

Secondo alcune indiscrezioni “Ultima fermata” non sarebbe una novità per chi si occupa di gestire le produzioni di Mediaset. Il programma sarebbe già dovuto andare in onda prima nel 2016 e poi nel 2018. Qualcosa però non ha convinto i “piani alti” e il programma è stato accantonato.

Ai tempi la conduzione sarebbe stata affidata a Stefano De Martino, ma per quella che dovrebbe essere la sua versione definitiva che andrà probabilmente in onda nel 2022 si è scelto di non avvalersi di un conduttore, bensì di una voce narrante fuori campo, per permettere ai telespettatori di immergersi ancora di più nelle storie dei protagonisti di questo particolare reality.