Sono già uscite alcune anticipazioni della quarta ed ultima puntata di Ultima Fermata, il nuovo love game di Canale 5 ideato e prodotto da Maria De Filippi e la sua Fascino e condotto da Simona Ventura. Il programma, iniziato a marzo, sta per giungere al suo finale con la puntata in onda nella prima serata di mercoledì 13 aprile 2022.

Ecco allora cosa succederà alle coppie protagoniste di questa prima edizione.

Ultima Fermata: tutte le anticipazioni della quarta puntata

Nella quarta ed ultima puntata del nuovo show di Maria De Filippi conosceremo le altre tre coppie protagoniste: quella formata da Manuel e Lucia, quella formata invece da Celeste e Giuseppe e quella formata da Marco e Valentina. Stando alle anticipazioni rilasciate dalla pagina Instagram del programma, per quanto riguarda la prima coppia è Manuel a contattare la produzione dopo che Lucia, che avrebbe dovuto sposare a giugno, si è tirata indietro.

Celeste e Giuseppe partecipano ad Ultima Fermata a causa di un tradimento di lui, che però sembra deciso a lasciare il programma senza la sua fidanzata. Valentina invece ha dato un ultimatum di 24 ore al fidanzato per capire se la ama ancora, lui d’altro canto, sostiene che lei lo tratti come un bambino.

Dove ci eravamo lasciati

Nel corso dell’ultima puntata di Ultima Fermata i telespettatori avranno ulteriori notizie della coppia formata da Luca e Stefania. Quest’ultima propone un regalo al fidanzato: il tatuaggio di una patata a cui però lo stesso Luca risponde con una frase destinata ad entrare nelle frasi più trash pronunciate nei programmi “mariani”: “Io voglio la tua patata, non un’altra patata”. Che in effetti ricorda un po’ la frase della conduttrice radiofonica e professoressa di Amici Anna Pettinelli a Temptation Island Vip, che ha scatenato l’ilarità sui social: “Bella patata sono io!”.

Dove vedere Ultima Fermata

Se non volete perdervi l’ultima puntata di questa prima stagione tenetevi pronti sul divano a partire dalle ore 21:45 e preparate qualche snack! Ne avrete infatti almeno per 3 ore, fino quasi alla una di notte. Per recuperare la puntata in streaming potrete invece andare sulla piattaforma gratuita di MediasetPlay.