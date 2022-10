Un numero di illusionismo andato in onda durante la puntata di Tu si que vales, ha lasciato completamente senza parole Maria De Filippi.

Forum 2022 è iniziato lunedì 12 settembre per una nuova edizione tutta da scoprire.

Rudy Zerbi parla del rapporto con Maria De Filippi e svela un aneddoto che non aveva mai raccontato.

La nuova edizione di Emigratis è prevista per l’autunno 2022. Sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 e ci sarà da divertirsi in tre esilaranti puntate!