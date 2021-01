Durante la settimana capita di non risentire troppo dello stress, poiché siamo concentrati e impegnatissimi con le cose da fare. Il problema si presenta soprattutto durante il weekend, quando ci lasciamo andare e, pronti a rilassarci, risentiamo invece di tutto lo stress accumulato.

Sensazione purtroppo aumentata durante il lockdown dovuto alla pandemia, che ci ha costretto a lavorare da casa (cosa che comunque ha anche dei lati positivi), ma ci ha limitato nelle attività e nei rapporti interpersonali, che ci aiutavano a scaricare lo stress nel weekend.

Ma a tutto c’è un rimedio, per fortuna, e alcuni trattamenti antistress possono essere svolti anche tra le mura di casa. Scopriamo quali sono e come fare per tornare a stare meglio.

Trattamenti antistress per il weekend da fare in casa

Lo stress accumulato durante la settimana ci appesantisce e la maggior parte delle volte è così tanto da impedirci di reagire, ma aiutarsi a scaricarlo è il primo passo per tornare a stare meglio. Abbiamo quindi pensato ad una lista di attività da fare a casa, che fanno bene tanto alla mente quanto al corpo. Avete un hobby a cui dedicarvi? Meglio ancora! Le passioni sono ottime alleate per combattere lo stress.

La meditazione

Quando lo stress raggiunge livelli molto alti, ci sentiamo così bloccati da non riuscire a svolgere alcuna attività. Si finisce quindi per arrivare alla domenica sera con la sensazione di non aver combinato nulla, cosa che va ad aumentare ancora di più la sensazione di stress, già accumulato e non ancora scaricato. La settimana quindi, inizierà all’insegna della stanchezza e della tensione. In nostro soccorso arriva la meditazione, un metodo delicato ma allo stesso tempo efficace per aiutare noi stessi a sbloccarci, provando a sgombrare la mente.

Su Internet o sullo store dedicato alle applicazioni per il nostro smartphone si possono trovare tantissimi consigli ed esercizi di meditazione. Basteranno 10 minuti al giorno, in un ambiente preparato per l’occasione con il giusto silenzio, ordine e atmosfera, per iniziare a stare decisamente meglio.

Lo sport

Dopo la breve sessione di meditazione, si può proseguire dedicando almeno un’ora del nostro tempo all’attività fisica. Anche in questo caso Internet viene in nostro soccorso, in attesa che le palestre possano riaprire. In rete infatti si possono trovare tantissimi corsi online e video dedicati al fitness.

Non è necessario trasformarsi in atlete olimpioniche, soprattutto se il fisico non è ancora allenato. Qualche esercizio mirato con l’aiuto di qualche attrezzo, o in alternativa la ginnastica dolce, potranno aiutare a sentirsi più rilassati e soprattutto fisicamente in forma.

L’alimentazione

Anche un’alimentazione corretta può aiutare a combattere lo stress accumulato nella settimana. Il caffè per esempio, è assolutamente da abolire nel weekend, meglio sostituirlo con tisane rilassanti. Le porzioni dei pasti non devono essere esagerate, altrimenti il rischio è quello di sentirsi appesantiti. Si possono però integrare degli spezza-fame come yogurt con cereali e un quadratino di cioccolato fondente.

Per i pasti serali invece, meglio dedicarsi a pietanze considerate leggere, per aiutare la digestione e di conseguenza non ostacolare il sonno. Il riposo è fondamentale se si vogliono diminuire i livelli di stress.

Trattamenti di bellezza antistress

Lo stress ci fa sentire purtroppo, anche meno belle, facendoci entrare in un circolo vizioso pericoloso non solo per la nostra pelle, ma anche per la nostra psiche. Dedicare il weekend alla cura di noi stesse è quindi un buon modo per cancellare dal nostro viso i segni causati da una settimana pesante. Come? Con i trattamenti beauty dedicati al benessere del nostro corpo.

Creme anti-age, maschere viso e capelli, skincare e olii sono i nostri alleati perfetti. In commercio ne esistono davvero di tutti i tipi, per adattarsi ad ogni esigenza.

Eyepatch: maschere per contorno occhi

Anche gli occhi meritano coccole e riposo, specialmente se sono costretti a stare davanti ad un computer tutta la settimana. Le maschere per il contorno occhi restituiscono freschezza allo sguardo, facendolo apparire più riposato e luminoso.

Olii ed essenze naturali

Per il fine settimana, ne nostre gambe si meritano un bel massaggio. Gli olii e le essenze naturali possono coadiuvare i movimenti delle nostre mani e allo stesso tempo nutrono la pelle. Per non parlare poi, dell’aroma terapia involontario per via dei buonissimi profumi sprigionati. Provare per credere!

Maschere

Le maschere richiedono il giusto tempo per funzionare, per questo motivo possono tornare molto utili nel weekend anche per scaricare lo stress. Maschere per il viso, per i capelli, ma anche per le mani e per i piedi, in commercio esistono diversi brand pronti a soddisfare le esigenze e i gusti più disparati. Non resta che scegliere quella più adatta.