Tovagliette americane: modelli per ogni occasione

Le tovagliette americane sono sia in lino che cotone con disegni e ricami per ogni occasione e momento.

Ci sono accessori e cose che ormai fanno parte di noi. Un esempio sono proprio le tovagliette americane che si trovano spesso in occasione della colazione o dei pranzi. Per scegliere si consiglia di puntare a diverse tipologie e anche alle caratteristiche dei materiali. Qui forniamo alcune utili indicazioni per questo prodotto.

Tovagliette americane

Le tovagliette americane risultano essere molto apprezzate anche perché hanno un design elegante e divertente in alcune tipologie.

Inoltre si adattano bene per ogni occasione: dal pranzo alla cena con gli amici ma anche in momenti maggiormente formali a seconda della situazione.

Sono una scelta pratica per apparecchiare la tavola oltre al fatto che siano versatili. Infatti in commercio si trovano di vario tipo, sia in modelli informali ma anche eleganti o materiali che vanno dal lino al cotone al pvc, ma anche bambù o carta, quindi materiali ecosostenibili.

Le tovagliette americane o all’americana dal formato rettangolare o rotondo sono parte delle nostre abitudini. Poco ingombranti e risultano ideali per apparecchiare nel modo migliore la tavola. Ottimi i modelli lavabili per creare ogni volta qualcosa di diverso.

Oltre a essere comode da lavare e usare, ottimizzano gli spazi e proteggono il tavolo da macchie o graffi che a tavola sono normali. Si abbinano facilmente a patto di scegliere dei colori in linea con lo stile della casa.

Tovagliette americane: consigli

Apparecchiare la tavola con le tovagliette americane è molto facile. Considerando i modelli e anche i colori a disposizione, è possibile optare per tipologie che si abbinano sia al pasto che all’arredamento in modo da creare un tutt’uno e mescolare sia i colori che le geometrie.

Si possono posizionare sotto i piatti in modo simmetrico o anche come sottobicchieri. Considerando che poi sono oggetti antiscivolo, riescono ad adattarsi perfettamente.

Ottime anche come runner per dare un tocco in più alla tavola. I piatti, i bicchieri possono dare insieme alle tovagliette qualcosa di diverso.

Sono da consigliare, insieme alle tovagliette americane, anche i tovaglioli in tessuto, magari piegati o annodati che danno stile alla propria tavola. Lo stile di queste tovagliette si adatta alla casa. In caso di arredamento minimal meglio optare per toni e colori neutri.

Chi ha un animo romantico può optare per delle tovagliette che rispecchiano questo stile magari ispirandosi ai colori della natura. Il lino e il cotone sono tessuti adatti per occasioni eleganti mentre la plastica è meglio indicata per ambienti come pranzi o cene all’aperto, magari in estate.

Tovagliette americane Amazon

Questi oggetti sono a disposizione direttamente da Amazon approfittando di sconti e promozioni. Cliccando sulla foto si leggono i dettagli. Qui sotto la classifica delle tre tovagliette americane indicate per ogni occasione.

1)KitchenBoss tovagliette americane lavabili

Un set di tovagliette americane in pvc nel formato rettangolare indicate per la tavola e per dare un tocco diverso a ogni pasto. Indicate per la colazione ma anche per l’ufficio. Sono adatte per diverse situazioni. Sono lavabili e resistono sia al tempo che all’usura.

2)Myir Jun tovagliette americane e sottobicchieri set di 4

Un set di 4 tovagliette all’americana intrecciate o in tessuto che resistono all’acqua. I colori sono diversi per entrambi i lati e si possono usare allo stesso modo. Sono morbide, antiscivolo e indicate anche come sottobicchiere.

3)Set di 4 tovagliette americane lavabili 43x30cm

In ecopelle, molto robuste. Sono tovagliette che mescolano l’estetica e anche il materiale forte. Molto morbide e indicate anche per contenere altri oggetti vari per usarle come tappetini. Il design è versatile ed elegante.

Oltre alle tovagliette americane anche le decorazioni per le tovaglie per il Natale