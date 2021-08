Passare l’estate in Italia può essere un’ottima soluzione per contribuire al risollevamento del turismo sul nostro territorio dopo un anno di restrizioni causate dalla pandemia e per riscoprire i posti meravigliosi sparsi per il Bel Paese. Tra le mete più gettonate c’è sicuramente la Toscana.

Ricca di cultura, storia, natura e ovviamente di buon cibo, è la meta perfetta per chi non ama passare le vacanze sotto l’ombrellone.

Toscana in moto

Donne avventurose, intraprendenti e amanti del movimento, che voi siate appassionate di viaggi in moto in solitaria come Alaskamotogirl o che stiate programmando di passare una vacanza su due ruote insieme agli amici o alla vostra dolce metà, in questo articolo potrete trovare alcuni consigli sui luoghi da visitare in Toscana e su come prepararsi per un viaggio di questo tipo.

Toscana in moto: cosa visitare

Tra le tappe toscane da toccare in moto c’è sicuramente il Mugello: meta perfetta per gli appassionati di motociclismo e per chi ha voglia di conoscere gente nuova con la stessa passione. Il Passo della Raticosa è infatti il punto di ritrovo di biker provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Se invece cercate il contatto con la natura vi proponiamo la Maremma, una delle zone più selvagge e vaste della Toscana.

Comprende infatti le province meravigliose di Livorno, Pisa, Siena e Grosseto, ma assolutamente da non perdere sono anche le campagne di Bolgheri, la riserva naturale di Castelli e la Val di Cecina.

Da visitare assolutamente anche la zona del Chianti principalmente per provare l’ebbrezza di percorrere l’Eroica: una strada panoramica lunga 200 km storicamente dedicata alle gare di motociclismo, che arriva fino alla Val d’Orcia e dove non sarà raro imbattersi in rappresentazioni storiche con mezzi ed abbigliamento d’epoca.

Toscana in moto: gli alloggi

Se avete deciso di viaggiare in moto sicuramente il vostro scopo non sarà stare sempre ferme in un unico punto. Per questo motivo gli alloggi migliori in cui fare una sosta tra una tappa e l’altra possono essere gli ostelli, i campeggi e i bed&breakfast. Si da il caso che la Toscana ne sia davvero fornitissima.

Che vi troviate al Mugello, nel Chianti o nella Maremma, su Internet è possibile trovare tantissime soluzioni che nel pacchetto offrono anche la possibilità di fare gite enogastronomiche tra vigneti, cantine ed agriturismi della zona.

Toscana in moto: l’equipaggiamento giusto

Per essere pronte ad affrontare qualsiasi genere di imprevisto che si potrà presentare sulla vostra strada mentre sarete in sella alle vostre ruggenti due ruote, dovrete anche preparare l’equipaggiamento giusto.

Non potranno quindi mancare protezioni come guanti, paraschiena e ovviamente il casco, meglio se integrale e sarà fondamentale controllare che vi calzi perfettamente. Dovrete essere munite di tuta tecnica e di stivaletti per la moto. Indispensabili anche gli occhiali da sole e la bandana da legare sulla testa prima di mettere il casco, per evitare attriti tra il tessuto interno e la cute.

Cosa portare

Scordatevi le valigie. Per il vostro viaggio in moto dovrete trasformarvi in provette Mary Poppins e portare il necessario da distribuire in uno spazio ridotto. Il consiglio è quello di pensare a quali outfit andrete ad indossare giorno per giorno e soprattutto prevedere possibili variazioni di temperature e meteo. Con il classico outfit a cipolla non si sbaglia mai! Meglio quindi optare per capi facilmente ripiegabili, come shorts, pantaloni, canotte, felpe e k-way. Per quanto riguarda le scarpe, saranno indispensabili le sneakers, le scarpe da trekking per i territori più impervi e i sandali bassi.

Per quanto riguarda l’igiene personale invece, sono consigliati pochi asciugamani, l’accappatoio in microfibra, un miniphon e minisize di shampoo, balsamo, bagnoschiuma e quelle per l’igiene orale. Per ogni evenienza è importante non dimenticarsi una piccola cassetta per il primo soccorso, con tutto il necessario per fare piccole medicazioni come cerotti ed eventuali farmaci.