Se sei stata invitata al mare da alcuni amici e l’idea di stare ore ed ore ferma sotto il sole non ti convince, sappi che in spiaggia si possono fare tantissime attività. In questo articolo te ne proponiamo alcune da fare sola o in compagnia.

Scopri quale potrebbe essere quella più adatta a te!

Cosa fare in spiaggia

La sola idea di prendere il sole in spiaggia ti annoia? Allora sarai ben felice di sapere che l’alternativa non è stare immobile sotto l’ombrellone. Al contrario, in spiaggia si possono fare tantissime cose per passare il tempo e rendere la vacanza davvero rilassante.

Il primo consiglio è quello di preparare un kit di sopravvivenza personalizzato in base alle cose che ti piacciono, da inserire nella borsa da spiaggia insieme al telo mare e alla crema solare.

Cosa fare in spiaggia: per chi ama leggere

Se sei un’amante della lettura potresti approfittare del tempo in spiaggia per recuperare alcuni libri lasciati indietro durante l’anno. Se sono più di un paio, classici “mattoni russi” compresi, valuta l’acquisto di un dispositivo per leggere ebook. In questo modo avrai a disposizione più titoli a cui dedicarti contenuti in un unico e pratico oggetto. Forte la tecnologia, vero?

Cosa fare in spiaggia: la meditazione

Dopo un anno stressante il tuo obiettivo per queste vacanze è quello di rilassarti? Non sottovalutare il potere della meditazione in riva al mare. Scegli un momento del giorno in cui la spiaggia è poco frequentata e dedica qualche momento alla tua mente, sgombrandola da tutti i pensieri negativi. Il rumore delle onde, la sensazione della sabbia calda e la leggera brezza marina faranno il resto.

Cosa fare in spiaggia: se sei una sportiva

Se sei una persona sportiva, una camminata rigenerante o una corsa sulla spiaggia potrebbero aiutarti a passare il tempo mantenendoti in forma. Se invece sei in compagnia divertiti con i grandi classici come racchettoni, frisbee (perfetto anche per i nostri amici a quattro zampe) o beach volley. Ma non dimenticarti di mettere la crema solare!

Cosa fare in spiaggia: le intramontabili carte

Un kit di sopravvivenza alla spiaggia di tutto rispetto contiene le carte da gioco. I più conosciuti sono scala 40 e Uno! ma c’è solo l’imbarazzo della scelta. Un’idea assolutamente da valutare se si è già in gruppo, o se si vogliono creare nuove amicizie (da poi distruggere subito dopo, durante il gioco).

Cosa fare in spiaggia: le parole crociate

Così come le carte, anche le parole crociate non possono mancare. Un ottimo modo per passare il tempo sotto l’ombrellone, mantenendo la mente sempre in allenamento. Ricordati di fare rifornimento dal chiosco più vicino prima di andare in spiaggia.

Cosa fare in spiaggia: l’happy hour

Patatine, salatini, Spritz e qualche lattina di birra. Il tutto accompagnato da ottima compagnia, il suono di una chitarra acustica o di casse portatili per lo smartphone ed ecco che l’happy hour al tramonto è servito! Attenzione però a non abbandonare i rifiuti sulla spiaggia, la parola d’ordine è divertirsi rispettando l’ambiente!