Per settembre Amazon Prime Video ha in serbo numerose novità per quanto riguarda film e serie tv. Cosa uscirà a settembre 2022?

Dopo un’estate piena di novità atterrate sulla piattaforma streaming di Prime Video, anche per la stagione autunnale sono previsti tanti nuovi titoli che intratterranno e faranno rimanere incollati alla televisione. Cosa uscirà a settembre su Prime Video?

Titoli in uscita su Amazon Prime Video a settembre 2022

Sono tante le novità in uscita sia per quanto riguarda la serie tv sia per quanto riguarda i film. Saranno disponibili sul catalogo di Amazon Prime Video che uscirà il prossimo mese. La serie tv protagonista in assoluto per settembre sarà Il Signore degli anelli, molto attesa dagli appassionati della saga fantasy. Per i film invece si sa ancora poco e sono stati resi noti solo alcuni titoli che durante il mese verranno continuamente aggiornati.

Serie tv in uscita su Amazon Prime Video

Il Signore degli anelli: gli anelli del potere

L’attesissima serie tv uscirà il 2 settembre 2022 su Prime Video. Il racconto si scosta dagli eventi narrati nella saga di J.R.R Tolkien, infatti va raccontare di un era molto lontana in cui venivano forgiati degli anelli con potentissimi poteri. Ci saranno dei personaggi già noti altri invece di cui non si è mai sentito parlare grazie ai quali si creerà un’eredità che vivrà per molto tempo.

Per accrescere la curiosità degli appassionati, Prime ha deciso di far uscire un episodio nuovo ogni settimana.

Atlético de Madrid: un altro modo di intendere la vita

La docuserie sarà disponibile sulla piattaforma dall’8 settembre 2022. Si tratta di quattro episodi in cui viene mostrato come i calciatori dell’Atlético Madrid abbiano affrontato lo scorso campionato. Vengono svelati i segreti che hanno portato i giocatori a superare difficoltà insieme, come una squadra e come l’affetto dei loro tifosi rossobianchi li abbia aiutati nel successo e nella determinazione.

Prisma

Prisma è una serie tv adolescenziale messa in scena dagli stessi creatori e sceneggiatori di Skam Italia. Sarà disponibile dal 21 settembre 2022 e sarà composta da otto episodi. Racconta la storia di due gemelli che sono alla ricerca della propria identità e del loro posto nel mondo. Ad aiutarli ci saranno anche il loro gruppo di amici.

A private affair

Si tratta di una serie tv spagnola di genere drammatico ambientata negli anni ’40. I protagonisti sono Jean Reno e Aura Garrido e insieme cercano di scoprire l’assassino che terrorizza la loro città da mesi. Uscirà il 23 settembre 2022.

September mornings

La serie è ambientata a san Paolo del Brasile e racconta la storia di Cassandra, una donna transgender che deve affrontare l’arrivo di un figlio di cui non sapeva nulla, avuto da una relazione precedente. Uscirà la seconda stagione il 22 settembre 2022.

Me contro te- la famiglia reale

Arriva la serie tv dei due giovani youtuber Luigi e Sofia. I due andranno a vivere per un breve periodo in un palazzo reale di una famiglia nobile che insegnerà loro le buone maniere. Sarà disponibile dal 30 settembre 2022. Come finirà?

Film in uscita su Amazon Prime Video a settembre 2022

Goodnight mommy

Si tratta di un film thriller, horror che racconta la storia di un rapporto tra due gemelli e la loro madre. I gemelli vivono soli in una casa aspettando il rientro della madre dall’ospedale in seguito a un’operazione chirurgica. quando torna, ha il volto fasciato e i due non son più sicuri che quella sia la loro mamma. Inizia una ricerca della verità. Il 16 settembre 2022 esce su Prime Video. Come andrà a finire?

My best friend’s exorcism

Racconta le vicende di due amiche Abby e Gretchen. Quest’ultima dopo aver fatto un bagno nuda insieme all’amica inizia a comportarsi in modo strano e iniziano a succede cose spaventose intorno a lei. Le due si trovano a dover fronteggiare il diavolo. In arrivo il 30 settembre 2022 su Prime. Riusciranno a sconfiggerlo?

After ever happy

Il quarto capitolo di After arriva su Prime Video il settembre 2022. Hardin deve affrontare la rivelazine che ha vauto in After 3 mentre Tessa invece è cresciuta ed è maturata. Vogliono capire se sono destinati a stare insieme anche se lontani. Si riuniranno o la loro storia finirà? L’uscita è prevista per settembre 2022.