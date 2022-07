A partire dal 15 settembre il prezzo di Amazon Prime subirà un aumento, passando da 36 a 49,90 euro al mese. Anche l’offerta student avrà una variazione.

Aumento di Amazon Prime dal 15 settembre

Amazon Prime costerà di più dopo l’estate.

A partire dal 15 settembre 2022, il prezzo dell’abbonamento mensile aumenterà da 3,99 euro a 4,99 euro al mese, mentre quello dell’abbonamento annuale salirà 49,90 euro all’anno, invece degli attuali 36,00 euro. La nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso.

Anche l’offerta Prime Student sarà soggetta a variazioni: il piano mensile passerà da 1,99 euro a 2,49 euro al mese, mentre quello annuale: da 18,00 a 24,95 euro l’anno.

La nota di Amazon che annuncia l’aumento

Amazon ha giustificato l’aumento del prezzo in Italia con l’ampliamento della gamma di servizi offerti, non solo a livello logistico e di consegna, ma soprattutto in relazione ai prodotti consumabili grazie alla piattaforma streaming di Prime Video: