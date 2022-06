Titoli in uscita a giugno 2022 su Disney Plus

Disney Plus è pronta ad arricchire il suo catalogo durante il mese di giugno, con tantissimi titoli da non perdere, tra film e serie tv, alcuni dei quali davvero molto attesi, e grandi ritorni.

LEGGI ANCHE: Titoli Disney Plus in uscit a maggio 2022

Le uscite a giugno 2022 su Disney Plus

Pochi giorni fa ha debuttato Obi-Wan Kenobi, per la gioia dei fan, ma Disney Plus ha in serbo tantissime nuove uscite per il mese di giugno. Le novità più attese sono due: il debutto di Ms. Marvel, nuova serie del Marvel Cinematic Universe, con protagonista Kamala Khan, e il ritorno della seconda stagione di Only Murders in the Building, con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Tra i ritorni più attesi Love, Victor e Atlanta, arrivate entrambe alla terza stagione, così come il debutto della serie animata Baymax! incentrata sul robot protagonista di Big Hero 6.

Per quanto riguarda il cinema, arrivano nel catalogo la commedia romantica Fire Island, Hollywood Stargirl, sequel di Stargirl, e Rise – La vera storia di Antetokounmpo. Tra le uscite di giugno non mancano alcune acquisizioni. L’8 giugno arriveranno le prime 5 stagioni di This Is Us, mentre il 29 giugno sarà il turno delle serie Marvel, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher, Luke Cage e The Defenders. Molto attese anche le uscite della sedicesima stagione di American Dad, prevista l’1 giugno, e della diciannovesima stagione de I Griffin, prevista il 22 giugno.

Disney Plus: tutte le uscite di giugno 2022

Le serie originali Disney+ di giugno sono:

Abbott Elementary – Stagione 1 – 1 giugno;

– Stagione 1 – 1 giugno; The Orville: New Horizons – Stagione 3 – 2 giugno;

– Stagione 3 – 2 giugno; Ms. Marvel – Stagione 1 – 8 giugno;

– Stagione 1 – 8 giugno; Love, Victor – Stagione 3 – 15 giugno;

– Stagione 3 – 15 giugno; Only Murders in the Building – Stagione 2 – 28 giugno;

– Stagione 2 – 28 giugno; Atlanta – Stagione 3 – 29 giugno;

– Stagione 3 – 29 giugno; Baymax! – Stagione 1 – 29 giugno.

Tra i film originali Disney+ di giugno troviamo:

Hollywood Stargirl – 3 giugno;

– 3 giugno; Fire Island – 17 giugno;

– 17 giugno; Rise – La vera storia di Antetokounmpo – 24 giugno;

Le serie non originali in uscita a giugno su Disney Plus sono:

Mixed-ish – Stagioni 1-2 – 1 giugno;

– Stagioni 1-2 – 1 giugno; American Dad – Stagione 16 – 1 giugno;

– Stagione 16 – 1 giugno; Star – Stagione 3 – 1 giugno;

– Stagione 3 – 1 giugno; This Is Us – Stagioni 1-5 – 8 giugno;

– Stagioni 1-5 – 8 giugno; Pose – Stagioni 1-2 – 8 giugno;

– Stagioni 1-2 – 8 giugno; Snowfall – Stagione 5 – 15 giugno;

– Stagione 5 – 15 giugno; When We Rise – Stagione 1 – 15 giugno;

– Stagione 1 – 15 giugno; Have You Seen This Man? – Stagione 1 – 22 giugno;

– Stagione 1 – 22 giugno; The Fosters – Stagioni 1-5 – 22 giugno;

– Stagioni 1-5 – 22 giugno; I Griffin – Stagione 19 – 22 giugno;

– Stagione 19 – 22 giugno; Daredevil – Stagioni 1-3 – 29 giugno;

– Stagioni 1-3 – 29 giugno; Jessica Jones – Stagioni 1-3 – 29 giugno;

– Stagioni 1-3 – 29 giugno; Iron Fist – Stagioni 1-2 – 29 giugno;

– Stagioni 1-2 – 29 giugno; Luke Cage – Stagioni 1-2 – 29 giugno;

– Stagioni 1-2 – 29 giugno; The Defenders – Stagione 1 – 29 giugno;

– Stagione 1 – 29 giugno; Making History – Stagione 1 – 29 giugno;

– Stagione 1 – 29 giugno; Black-ish – Stagione 8 – 29 giugno;

– Stagione 8 – 29 giugno; Good Trouble – Stagioni 1-2 – 29 giugno;

Disney celebra il mese del Pride, con tante uscite legate alla comunità LGBTQ+, come Fire Island e Love, Victor, ma anche con altri titoli presenti sulla piattaforma. Torneranno anche i nuovi episodi di Grey’s Anatomy e Station 19, l’1 giugno, e i nuovi episodi di 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star.