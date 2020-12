Lo sappiamo, il Natale 2020 sarà per moltissimi versi diverso da tutti gli altri. Ma a salvarlo ci prova una tra le piattaforme di streaming più famose. Stiamo parlando di Netflix, che non solo dispone di un’intera lista di film di Natale, ma dall’11 dicembre propone The Prom.

Si tratta di un musical di Broadway riadattato e diretto da Ryan Murphy (già ideatore di Glee e Pose) per Netflix, e si compone di cast stellare. Tra gli attori infatti, possiamo riconoscere la diva del cinema Meryl Streep, e la bellissima Nicole Kidman. Ma anche l’attore e conduttore televisivo britannico James Corden. Di cosa parla il musical? Scopriamolo nel dettaglio.

The Prom su Netflix: trama e tematica

Il tema di The Prom è uno tra i più delicati ed attuali.

Parla infatti di inclusività e mira a far vedere le diversità come un pregio di cui andare fieri, e non come un difetto di cui vergognarsi. Il centro di tutto è il teatro, rifugio per esprimere se stessi lontano da sguardi e giudizi colmi di intolleranza. Tra canzoni, coreografie, glitter e colori accesi si racconta la storia di Emma, una ragazza decisa a partecipare al ballo scolastico accompagnata dalla propria fidanzata.

Nonostante il sostegno del preside della scuola, la sua volontà è ostacolata dall’associazione genitori e insegnanti. Ecco quindi che la battaglia personale di Emma diventa la battaglia di alcune star di Broadway, che decidono di sostenere la ragazza per rilanciare la loro immagine, ormai decaduta a causa del poco successo di un loro spettacolo. Il gruppo sarà costretto a confrontarsi non solo con le menti retrograde di un piccolo paesino statunitense, ma anche con loro stessi.

I protagonisti si ritroveranno infatti costretti a guardarsi allo specchio, imparando a lasciare da parte il loro egocentrismo imparando a collaborare per un bene comune e disinteressato.

Ritmi, colori neon e sgargianti, musica e coreografie sono degne di un vero e proprio musical di Broadway. Non mancano anche personaggi strambi ma dal cuore d’oro per un tema che a primo impatto sembra superficiale, ma che in fondo nasconde tematiche ben più profonde e troppo poco affrontate come quello dell’accettazione, di noi stessi e degli altri.

Netflix and chill

Pronti quindi a passare un Natale all’insegna del “Netflix and chill“. Da soli o in compagnia, in attesa del cenone ci si potrà concedere una tazza di buonissima cioccolata calda sotto le coperte, in compagnia di un musical che non ci farà solo ballare e divertire, ma anche commuovere e riflettere.

Un’occasione, quella di The Prom, che sembra coincidere a pennello con la pandemia che stiamo affrontando. Entrambi infatti, possono essere prese come momenti atti a riscoprire quelli che sono i valori più importanti per un essere umano, a prescindere dal genere a cui sente di appartenere o dai propri gusti sentimentali.