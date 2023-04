The Good Mothers: ci sarà una seconda stagione?

Lo scorso 5 aprile sulla piattaforma di streaming Disney Plus è uscita la prima stagione della serie televisiva “The Good Mothers“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, se ci sarà o meno una seconda stagione.

The Good Mothers: di cosa parla la serie televisiva

La serie televisiva “The Good Mothers” è diretta dal regista britannico Julian Jarrold e dalla regista italiana Elisa Amoruso ed è basata su una storia vera, raccolta dal giornalista Alex Perry nel suo omonimo libro. La serie è stata presentata in anteprima al 73esimo Festival di Berlino, aggiudicandosi l’Orso d’Oro nella categoria “Series“. “The Good Mothers” racconta la ‘ndrangheta dal punto di vista delle donne che hanno avuto il coraggio di sfidarla, ovvero Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce. Tutte loro sono cresciute all’interno di uno dei più ricchi e potenti clan della ‘ndrangheta e, grazie all’aiuto di una coraggiosa P.M., Anna Colace, decidono di ribellarsi per distruggere la ‘ndrangheta dall’interno. Le tre donne si troveranno così a combattere contro le loro stesse famiglie pur di dare un futuro diverso ai propri figli oltre che a loro stesse.

Nella serie televisiva “The Good Mothers” seguiremo quindi le vicende di queste tre donne, Denise Cosco, interpretata da Gaia Girace, attrice nota per aver recitato della serie di successo “L’amica geniale“, Maria Concetta Cacciola, interpretata da Simona Distefano e Giuseppina Pesce, interpretata da Valentina Bellé. A vestire i panni della P.M. Anna Colace troviamo l’attrice Barbara Chicchiarelli, conosciuta per la serie Tv “Suburra“, mentre Lea Garofalo è interpretata da Micaela Ramazzotti, nota per il film “La prima cosa bella“.

Queste le parole della giuria che ha premiato la serie televisiva al 73esimo Festival di Berlino:

“The Good Mothers ci ha catturato con i suoi personaggi a più livelli, trattati con cura e lasciati evolvere sotto i nostri occhi. I creatori della serie sono stati meticolosi nel ricreare un mondo autentico e dettagliato, presentato da un cast stellare, con performance che ci hanno fatto battere il cuore, la splendida fotografia, il design della produzione e le location hanno contribuito all’atmosfera ultra realistica della serie, come è giusto che sia considerando che si basa su eventi reali.”

The Good Mothers: ci sarà la seconda stagione?

La serie televisiva “The Good Mothers“, disponibile sulla piattaforma Disney Plus dal 5 aprile in oltre 75 Paesi del mondo, ha ottenuto davvero un grande successo. I fan della serie si domandano se ci sarà o meno una seconda stagione ma, fin dall’inizio, la serie è stata progettata come una serie limitata o mini serie. Ciò significa che a differenza delle serie televisive definite returning, ovvero quelle serie che hanno il potenziale per svolgersi in più stagioni, le serie limitate sono progettate per esaurirsi in un unica stagione. Sono quindi racconti che hanno un inizio e una fine nel giro di poche puntate. In questo caso poi la serie televisiva si basa su una storia vera, proseguire oltre sarebbe alquanto rischioso, si rischierebbero sbavature nella linea che separa la realtà dalla finzione.

Per vedere la prima stagione vi ricordo che è necessario sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus.