Micaela Ramazzotti è un’attrice romana di 46 anni con una grande carriera. È stata sposata con il regista Paolo Virzì. Ha preso parte alla serie tv The Good Mothers, molto acclamata dalla critica.

Micaela Ramazzotti, chi è: la carriera

Micaela Ramazzotti è un’attrice romana di 46 anni che ha recitato in molti film italiani ed è stata sposata con il regista Paolo Virzì, da cui ha avuto una figlia. L’attrice è nata a Roma il 17 gennaio 1977, è alta 170 cm e pesa 56 kg. Ha iniziato a lavorare a soli 13 anni quando è stata contattata per posare per alcuni fotoromanzi. È comparsa su Cioè, rivista rivolta ad un pubblico giovane. Si è anche dedicata allo studio della dizione e a soli 17 anni ha ottenuto la sua prima parte nel film La via degli angeli, di Pupi Avati. Nel 1999 è arrivato il debutto come protagonista nel film La prima volta di Massimo Martella. L’anno successivo ha recitato nella commedia Zora la vampira, per poi comparire in Commedia sexy insieme a Ricky Tognazzi e Elena Sofia Ricci. Nel 2004 ha preso parte al video musicale Il mondo insieme a te di Max Pezzali, per poi ricevere il premio Wella Cinema Donna come attrice rivelazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il grande successo è arrivato nel 2008 con il film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, con cui ha ricevuto la candidatura ai Ciak d’oro come miglior attrice non protagonista e quella ai David di Donatello. È tornata al cinema con La prima cosa bella insieme a Stefania Sandrelli e Valerio Mastrandrea, nel film di Pupi Avanti Il cuore grande delle ragazze e nel 2012 nel film Posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone. Nello stesso anno ha ricevuto il secondo premio Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista per le commedie di Avati e di Verdone. Nel 2015 ha ricevuto un altro Nastro D’Argento per la sua interpretazione nel film Il nome del figlio e ha poi recitato nei film La pazza gioia, La tenerezza e Una famiglia, ma anche in Ti presento Sofia e Una storia senza nome. Ha lavorato anche in diverse fiction e serie tv come Incantesimo, Don Matteo, Il mio amico Babbo Natale 2, R.I.S 3 Delitti Imperfetti, Le segretarie del sesto e Un matrimonio. La vedremo anche in The Good Mothers, che ha debuttato il 5 aprile su Disney+, che racconta la ‘Ndrangheta dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla. Interpreta il ruolo di Lea Garofalo, scomparsa per aver contrastato il marito e l’associazione criminale.

Micaela Ramazzotti: la vita privata



Della vita privata di Micaela Ramazzotti sappiamo che da ragazza ha sofferto di disturbi alimentari, perché desiderava essere molto magra. Proprio per l’aspetto del suo corpo è stata presa di mira da alcuni bulli. “Mi sentivo insicura e inadeguata” ha dichiarato l’attrice. Prima di sposarsi è stata legata per cinque anni con l’imprenditore della moda Andrea Iannozzi, conosciuto nel 2000. I due si sono incontrati nel palazzo in cui vivevano e si sono innamorati subito. Dovendo stare lontani per gli impegni, hanno deciso di separarsi, anche per l’eccessiva gelosia della donna. Successivamente Andrea Iannozzi è tornato sui suoi passi, dicendo di essere pentito per la scelta presa, ma Micaela Ramazzotti era già invaghita di Paolo Virzì, che è stato il suo grande amore e marito dal 2009 al 2018. Dal loro matrimonio sono nati i figli Jacopo, nel 2010, e Anna, nel 2013.