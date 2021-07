Camicia donna: un capo mai fuori moda da avere sempre in armadio

La camicia viene considerata a tutti gli effetti un capo evergreen ed è legata ad un concetto di moda contemporanea e moderna. Tuttavia questo tipo di abbigliamento ha origini molto antiche e fino a qualche anno fa appariva solamente nel guardaroba maschile. La camicia è nota infatti fin dai tempi dei romani ma all’inizio era piuttosto distante da come appare oggi. Veniva spesso realizzata con tessuti poveri come il lino e il bisso e gli uomini erano soliti indossarla soltanto sotto la tunica.

A seguito di numerosi eventi, la camicia ha attraversato stili ed epoche diverse, arrivando a conquistare tutti gli ambiti, perfino quello sportivo.

Per tale ragione questo indumento arrivò anche nell’armadio delle donne portando con sé l’eleganza senza tempo. Oggi la camicia è a tutti gli effetti il simbolo di una precisa ricerca estetica, anche in quei casi in cui si tende a preferire il tessuto informale come ad esempio il jeans.

Per questa serie di ragioni devi assolutamente avere nel tuo armadio almeno un paio di camicie, da sfoggiare in quelle occasioni in cui ti viene richiesto di indossare un preciso stile. Seleziona solamente il modello che più fa per te ma ricorda che nel momento in cui sfoggerai una camicia non ti sentirai mai fuori luogo o inappropriata a prescindere da quale sia l’occasione.

Camicia: la chiave vincente di un outfit

Indossando la camicia avrai la possibilità di rendere speciale ogni tuo outfit e di cambiare anima selezionando solamente le lunghezze, i tessuti, i dettagli e i colori che la caratterizzano.

Anche le donne si sono convertite alla “culto” della camicia, tanto è vero che la camicia donna di tonalità bianca dallo stile minimal, elegante e un vero passepartout di stile. Grazie a questo abbigliamento potrai diventare subito impeccabile e formale anche in quelle occasioni in cui devi recarti a lavoro. Per un capo di qualità devi affidarti alla camiceria Finamore 1925, azienda maestra e detentrice dell’arte sartoriale partenopea.

Per creare un effetto più glamour ricorda di lasciare qualche bottone aperto oppure di arrotolare le maniche per renderla più preziosa in vista di un appuntamento romantico. Molto amato è però anche il colore nero nelle camicie soprattutto perché si dimostra essere uno dei complementi ideali da indossare 24 ore su 24 per qualsiasi tipo di evento: con un blazer a contrasto, sotto un abitino sbracciato oppure per un cena elegante.

Naturalmente non mancano i colori pastelli come celeste, rosa o verde acqua. Di moda quest’anno è soprattutto il rosso e il fucsia oltre che l’ormai celebre Greenery. Gli usi della camicia sono così davvero tantissimi e non presentano alcuna controindicazione, basta soltanto saperla abbinare correttamente al resto del look.

Camicia da donna: un vero e proprio must have

La camicia da donna rappresenta ad oggi un vero e proprio must have che non puoi assolutamente evitare di avere nel tuo armadio.

Seleziona solamente le decorazioni e i colori che meglio riescono ad esprimere la tua personalità e cerca di abbinarla insieme a degli accessori e dei capi più basic per non rischiare di mischiare troppo i look.

Tuttavia ricorda di fare attenzione anche al tessuto della tua camicia, senza dimenticare i dettagli fondamentali di tale indumento quali ad esempio polsini, colletto e bottoni. Quando si parla di tessuto infatti il preferito dalle donne è sicuramente il lino soprattutto durante la stagione estiva mentre la seta riesce a conferire all’intero outfit un aspetto più riservato e ricercato.

Saranno proprio questa serie di precisi elementi a rendere la tua camicia unica e ricercata e adatta per qualsiasi tipo di circostanza. Le camicie quindi, in particolar modo se ricordano le lavorazioni manuali frutto delle tradizioni, sono in grado di divenire dei capi esclusivi ed unici.

Di sicuro non ti mancheranno le occasioni ideali per indossarle e per mostrare ai tuoi amici il gusto e la charme che solamente questo indumento è in grado di regalare. La camicia non può proprio mancare nel tuo guardaroba ed è un acquisto da fare senza aver alcun tipo di ripensamento.