Su Instagram ha 2.8 milioni di follower, è seguitissima, è commentata, è quotidianamente chiacchierata: Taylor Mega può essere considerata una delle influencer più famose del Paese.

Abituata a scatenare polemiche e lusinghe, l’influencer ha fatto intendere che grazie ai social riesce a guadagnare un’ingente somma di denaro.

Il patrimonio di Taylor Mega: quanto guadagna l’influencer?

Il mondo dei social network non è solo mero divertimento; può diventare a tutti gli effetti un lavoro, un trampolino di lancio verso il successo, un modo concreto per mostrare e mostrarsi, guadagnando anche grandi somme di denaro.

Come spesso accade nel mondo digitale, le persone con molto seguito cominciano di prassi (anche se non è un obbligo, ma una scelta del tutto personale), a collaborare con brand di ogni tipologia (sempre meglio se coerenti e in linea con il proprio profilo e i propri interessi).

Tale meccanismo provoca un giro di visibilità e un innesco di introiti volti ad aumentare sempre di più. Collaborazioni a volte richieste, a volte spontanee (le famose regole delle Adv), che arricchiscono notevolmente la visibilità del profilo e, di conseguenza, anche il patrimonio.

Taylor Mega non ha mai esplicitamente dichiarato il suo patrimonio netto, ma spesso le è capitato di parlare di quanto riesca a guadagnare per un singolo post. Sicuramente l’immagine di Mega non è da associarsi solo ed esclusivamente a Instagram; l’influencer, infatti, è divenuta nel giro di poco un personaggio pubblico legato anche al mondo della televisione e al mondo della movida serale, venendo chiamata come ospite in numerosi locali e club.

Non solo: Taylor Mega negli anni ha costruito un vero e proprio impero, dando vita sia a un suo brand di costumi (@megaswim su Instagram), sia a una fitness community in cui propone workout e offre consigli legati all’allenamento (@megafitnesscommunity). Insomma, l’influencer è riuscita a cavalcare l’onda dei social e ne ha fatto un vero lavoro.

Considerando, dunque, tutte le informazioni riportate sopra, il patrimonio di Taylor Mega potrebbe aggirarsi intorno ai 500.000 euro netti ogni anno e più di 41.000 euro netti al mese. La stessa influencer, durante una puntata di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, aveva dichiarato che le aziende possono arrivare a pagare anche circa 8000 euro per ogni singolo post. La scelta del budget dipende, ovviamente, da azienda ad azienda e da brand a brand ma, è evidente, i guadagni arrivano a toccare cifre altissime.

Non solo denaro, ma anche “regali”: Taylor Mega ha inoltre dichiarato che spesso è solita prendere accordi con i proprietari degli hotel in cui alloggia, gli stessi che le darebbero la possibilità di soggiornare in modo completamente gratuito in cambio di contenuti pubblicati sul suo profilo con scopi pubblicitari: uno scambio reciproco di visibilità e gifts.

Destinata a crescere ulteriormente, Taylor Mega è solita pubblicare contenuti di ogni tipo, dove al centro dell’obiettivo compare quasi sempre lei, tra outfit da palestra, mise provocanti e super sensuali, intimo, costumi, e piccoli frame di vita quotidiana.

Chiacchierata, discussa, criticata ed elogiata, Taylor Mega continua a essere seguita da milioni di persone: il suo successo cresce giorno dopo giorno.