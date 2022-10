Tale e Quale Show è arrivato ormai alla quinta puntata. Eppure se c’è una concorrente che non ha mai smesso di impegnarsi e lottare è Valeria Marini. La showgirl in questo appuntamento di venerdì 28 ottobre, ha interpretato un ruolo che le è calzato a pennello ossia quello della diva e attrice Marilyn Monroe.

Contrariamente a quanto avvenuto nelle precedenti volte, Cristiano Malgioglio si è complimentato e le ha riservato dei commenti positivi. La prossima volta la showgirl vestirà i panni di Madonna: chissà che non possano esserci altre sorprese.

Tale e Quale Show, Valeria Marini veste i panni di Marilyn Monroe: lo sfogo prima della performance

Prima di salire sul palco, la showgirl si era lasciata ad andare ad uno sfogo, spiegando come l’hanno fatta sentire i giudizi di Cristiano Malgioglio: “Ogni volta dopo l’esibizione mi prendo addosso le sue mitragliate.

Sono rimasta proprio male. Finito lo spettacolo ho avuto una crisi non indifferente, sentirmi dire che non so fare niente mi tocca. È quello che mi accomuna a Marilyn, che era una grandissima attrice, una cantante straordinaria, però aveva la cosa di essere solo un sex symbol. Io sono permalosa, ma il riscontro ce l’ho dal pubblico. Nessuno può dirmi che non so fare niente perché non è vero”.

I complimenti di Cristiano Malgioglio: “Volevo questo da te”

Malgioglio, dopo averla applaudita le ha finalmente dedicato dei complimenti molto belli e significativi: “Brava, era questo che volevo vedere da te e sentire da lei. Finalmente hai fatto un’ottima interpretazione, sei stata a tratti un pochettino calante, ma questa era una Marilyn, lei con più voce, perché Marilyn soffiava quando cantava, non è che avesse tutta questa grande voce. Mi sei molto piaciuta. Peccato che il cielo è tutto nuvoloso e Marilyn non ti ha potuto vedere, questo mi dispiace molto”.