La settima puntata di Tale e Quale Show 2022 è andata in onda nella prima serata di venerdì 11 novembre 2022. In quest’occasione, l’attrice Rosalinda Cannavò ha imitato Katy Perry e al termine dell’esibizione ha lanciato un messaggio al fidanzato Andrea Zenga.

Tale e Quale Show, Rosalinda Cannavò imita Katy Perry: sorpresa al termine dell’esibizione

Nella settima puntata di Tale e Quale Show 2022, Rosalinda Cannavò ha imitato la cantante Katy Perry e si è esibita sulle note di “Hot N Cold”, vestita da sposa.

Al termine della sua esibizione, l’attrice si è rivolta al fidanzato Andrea Zenga che come sempre era presente in platea e alzando la mano ha fatto il segno dell’anello sull’anulare.

Il suo compagno ha sorriso, consapevole che quel gesto è valso per Rosalinda molto più di mille parole.

Nozze in vista per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga?

La coppia formata da Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga è nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip e oggi è più solida che mai.

In una clip che è stata mandata in onda nella settima puntata di Tale e Quale Show, l’attrice ha confessato a Emanuela Aureli di voler convolare a nozze quanto prima con Andrea Zenga, ma che ancora da parte di lui non è arrivata alcuna proposta di matrimonio.

Andrea Zenga e la dedica per Rosalinda Cannavò: “Devi essere fiera di te stessa”

Al termine della puntata di Tale e Quale Show, Andrea Zenga ha scritto su Instagram una dedica per la fidanzata Rosalinda Cannavò:

“Chiudete le valigie si va al torneo! Scherzi a parte, sono stati due mesi per te molto impegnativi, ma è stato bellissimo vederti acquisire sicurezza di puntata in puntata, ti sei messa in gioco su più fronti e devi essere contenta e fiera di te stessa. Love You“.

Qui sotto potete recuperare il video dell’esibizione di Rosalinda Cannavò con Katy Perry a Tale e Quale Show 2022.