Sarebbe dovuta essere un’occasione di festa e divertimento, da celebrare all’insegna della spensieratezza, dell’allegria e della buona musica. Dopo il successo degli Abba, la band svedese intramontabile che negli anni Settanta ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, il gruppo ha deciso di tornare in scena con un progetto tutto nuovo.

Tuttavia, a causa del tragico incidente avvenuto alle porte di Stoccolma, all’Uppsala Konsert & Kongress hall, il loro concerto-tributo è stato annullato.

Svezia, tragedia alla vigilia del concerto-tributo degli Abba

Una serata di festa si è trasformata in un incubo: due persone sono morte e una terza è rimasta ferita all’Uppsala Konsert & Kongress hall, una sala da concerto moderna a più piani dove si sarebbe dovuto tenere il concerto degli Abba, al momento sospeso.

Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, martedì 2 novembre un migliaio di persone si era radunato nella sala in attesa del concerto, quando un uomo è precipitato dal settimo piano della sala. Nella caduta ha impattato contro altre due persone presenti, uccidendone una e ferendo l’altra, che fortunatamente non è in pericolo di vita.

Intanto gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e cercano di capire la causa che ha provocato la caduta dell’uomo.

Svezia, tragedia al concerto-tributo degli Abba: le parole degli organizzatori

MTLive, la società di eventi che ha organizzato lo spettacolo, ha prontamente commentato la drammatica notizia.

Sulla propria pagina Facebook, infatti, ha fatto sapere che “sono tutti sotto choc”.

Svezia, tragedia al concerto-tributo degli Abba: evento annullato

“Il concerto di stasera ad Uppsala è stato cancellato con breve preavviso. Sfortunatamente, dobbiamo annunciare che è accaduto un evento terribile alla sala da concerto di Uppsala. Quello che sappiamo è che qualcuno per ragioni sconosciute è caduto atterrando su altre persone”, hanno comunicato gli organizzatori.

Poi hanno fatto sapere: “La polizia ha evacuato l’arena. Al momento non sappiamo molto di più“.