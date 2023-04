Oggi, 3 aprile 2023, uscirà la quarta stagione di Succession, su Sky e su Now. Si tratta dell’ultima stagione di questa serie tv particolarmente amata dal pubblico.

Succession 4: quanti episodi sono



Grande attesa per l’arrivo della quarta e ultima stagione di Succession, particolarmente attesa da parte del pubblico. Si tratta del pluripremiato show cult di HBO, creato da Jesse Armstrong. A partire da oggi, 3 aprile 2023, sarà disponibile su Sky e in streaming solo su Now. Insieme alla prima puntata in italiano sarà disponibile on demand anche la seconda in lingua originale. Ogni lunedì sarà possibile seguire una nuova puntata in italiano e la successiva in lingua originale on demand. La quarta e ultima stagione comprende dieci nuovi episodi. Uscirà con un episodio a settimana, rilasciato ogni lunedì. Ad un anno di distanza dalla terza stagione, la voglia dei fan di continuare con le controversie familiari e finanziarie della famiglia Roy è sempre più grande. L’attesa era così grande che a soli sette mesi di distanza dalla fine della terza stagione sono iniziate le riprese della quarta, che si sono spostate in Norvegia.

Succession 4: la trama



La terza stagione si era conclusa con la rivelazione che Tom aveva avuto la meglio sulla moglie Shiv. Ha informato Logan che tre dei suoi figli stavano pianificando l’ammutinamento. La rivelazione di Tom consente a Logan di prepararsi per riuscire a rovinare i piani dei figli traditori. “Siete entrati qui con le armi in pugno e ora scoprite che sono diventate delle fottute salsicce” è la frase pronunciata da Logan verso Kendall ecc dopo aver rivelato che ha convinto l’ex moglie Caroline a rinunciare al proprio potere di veto sulla Waystar Royco. Con questa mossa, riesce a mandare a rotoli i piani dei tre figli. Non si sa molto sulla trama della quarta stagione, ma secondo alcune indiscrezioni, la famiglia Roy verrà attirata sui monti norvegesi da Lukas Matsson, magnate della tecnologia e fondatore di GoJo, interessato ad una fusione con Waystar Royco. “Nella scorsa stagione abbiamo trovato un nuovo importante personaggio e una nuova storyline, una potenziale fusione con la società tecnologica di Alexander Skarsgārd” ha raccontato il produttore Ferguson, spiegando che la patria del magnate avrà un ruolo molto importante in questa nuova stagione. “Eravamo davvero entusiasti quando Alexander è salito a bordo, è un attore meraviglioso. Fin dall’inizio l’idea dello showrunner Jesse Armstrong era che la società tecnologica sarebbe stata guidata da qualcuno proveniente da un paese scandinavo. Nella writers room, verso febbraio, Jesse ha avuto un’idea per un episodio da ambientare in quelle zone. (…) La Norvegia aveva tutto quello che cercavamo, con ambientazioni semplicemente meravigliose” ha aggiunto.

Nella quarta stagione assisteremo alla vendita dell’azienda a Lukas Matsson. “Nella quarta stagione di 10 episodi, la vendita del conglomerato mediatico Waystar Royco al visionario tecnologico Lukas Matsson si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa cessione sismica provoca angoscia esistenziale e divisione familiare tra i Roy, che prevedono come saranno le loro vite una volta completato l’affare. Ne consegue una lotta per il potere, mentre la famiglia fa i conti con un futuro in cui il proprio peso culturale e politico è fortemente ridotto” si legge nella sinossi ufficiale.