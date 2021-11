Può succedere che, quando ci sentiamo sopraffatte dal troppo stress, la prima a risentirne oltre alla nostra psiche ovviamente, sia la nostra pelle. In modo particolare quella del volto, zona in cui diventa impossibile (o quasi) nasconderne gli effetti.

Viene da chiedersi quindi, quali siano i modi in cui lo stress si manifesta sul viso e, soprattutto, come imparare a prevenirli.

Scopriamolo insieme in questo articolo.

Stress, come influisce sulla pelle

Troppo lavoro, una vita sregolata ma anche brutte litigate e preoccupazioni. Tutte situazioni che purtroppo possono fare parte della vita quotidiana e che si traducono in un forte stress spesso difficile da sfogare.

E cosa fa lo stress, quando non riusciamo a farlo defluire? Semplice, ci pensa lui, sfogandosi però sul nostro stesso fisico, in particolare sulla nostra pelle. Sembra quasi farlo di proposito, per rendere visibile i segni del suo passaggio.

Per questo dobbiamo imparare ad ostacolarlo e per farlo, è bene conoscere tutti i modi in cui potrebbe manifestarsi sul nostro volto.

Acne e infiammazioni

Un primo campanello d’allarme dei segni dello stress sulla pelle del nostro viso sono senza dubbio i brufoli e nei casi un po’ più gravi, l’acne.

Questo perché lo stress agisce anche sugli ormoni, causando uno squilibrio, che si traduce nella proliferazione di sebo e nell’inevitabile conseguenza: la comparsa dei brufoli.

Non solo, troppo stress può causare anche infiammazioni della pelle come dermatiti, eczemi e psoriasi. L’epidermide infatti, fa parte dello stesso tessuto del sistema nervoso e va da se che se i nostri nervi, sotto stress, reagiranno creando spiacevoli infiammazioni sulla pelle del nostro viso.

Occhiaie e colorito

Anche le occhiaie sono un altro segnale dello stress che compare inevitabilmente sul nostro volto. Arrivano infatti in modo particolare quando non si ha un ritmo sonno-veglia abbastanza riposante e questo non significa che siano solo un’eredità di ore piccole all’insegna del divertimento, ma anche di notti insonni dovute magari a preoccupazioni.

Un’ultima conseguenza dello stress sulla pelle è anche il colorito spento, ingrigito, non sano. Causata dalla diminuzione della produzione di collagene ed elastina, due elementi fondamentali per mantenere la pelle del nostro viso in buona salute.

I rimedi

Ci sono però diversi rimedi per contrastare lo stress ed impedire, quindi, la comparsa dei suoi effetti sulla pelle del nostro volto. Per alcuni è necessario un consulto medico, come un’alimentazione più adatta alle nostre esigenze o l’eventuale assunzione di integratori alimentari.

Per altri invece, basterà qualche attenzione in più da dedicare a noi stesse, come una skincare profonda, da vedere come una vera e propria coccola, al mattino prima di iniziare la giornata e alla sera prima di coricarci. Non può mancare infine lo sport, che non deve essere necessariamente ai livelli agonistici, ma almeno qualche oretta da dedicare a discipline come lo Yoga, il Pilates oppure ad una camminata.